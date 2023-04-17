Жизнь трех знаков перевернется: кому ждать перемен

Солнечное затмение в знаке Овна, которое состоится 20 апреля, перевернет жизнь трех знаков зодиака. Им не следует беспокоиться о проблемах или невзгодах, ведь все негативные аспекты обойдут стороной.

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С началом ретроградного периода Меркурия появится возможность переосмыслить жизненные повороты и принять наиболее оптимальные и взвешенные решения. По словам астрологов, Львам следует ждать новых знакомств, а Рыбам повезет в любви.

Лев

Вы любите быть в центре внимания и вести за собой толпу. Новая неделя будет для вас легкой и очень положительной. Астрологи прочат новые знакомства. Важные и влиятельные люди помогут в дальнейшей карьере. Вы с легкостью покорите всех вокруг своей харизмой и энергичностью. Ваши идеи будут с успехом приняты руководством.

Скорпион

Начало недели пройдет в спокойной и расслабленной атмосфере, но в четверг и пятницу вас захватит водоворот динамических событий. Возможно, вы снова встретитесь с людьми, с которыми когда-то потеряли связь по ряду причин. На этот раз все будет по-другому – вы можете начать отношения и общение с чистого листа.

Рыбы

Вам очень повезет в любви. В личной жизни будет царить уют, покой и гармония. Семейные представители этого знака смогут улучшить отношения, а одиноких Рыб ждут новые перспективные знакомства. Успех будет сопровождать вас всю неделю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некоторым знакам солнечное затмение и ретроградный Меркурий усложнят жизнь.

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