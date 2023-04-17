Солнечное затмение и ретроградный Меркурий усложнят жизнь: гороскоп на неделю

Период 17 по 23 апреля будет очень насыщен событиями, поэтому знакам зодиака следует подготовиться к одной из самых напряженных недель в году. На карту поставлено слишком много, и изменения будут действительно судьбоносными.

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По словам астрологов, перед началом сезона Тельцов 20 апреля произойдет полное солнечное затмение в знаке Овна. Затемнение – это время внезапных преобразований, трансформаций и изменений, связанных с предчувствиями и тревогами. Будет казаться, что вот-вот должно произойти что-то непредсказуемое. А с 21 апреля вдобавок снова начнет ретроградить Меркурий.

Овен

Сезон затмений и ретроградного Меркурия станет для вас периодом выбора. Вам нужно определиться с новым направлением и новыми целями в жизни. По словам астрологов, вы почувствуете, как высшие силы подталкивают вас к своему потенциалу. Вы наконец-то завершите важное дело, долгое время не дававшее вам покоя.

Телец

Неделя начнется с медленной переосмысленной энергии. Не нужно торопиться. Звезды советуют уделять время простым вещам – чашке кофе на завтрак, прогулке на свежем воздухе, чтению книг, общению с друзьями. Следует тщательно обдумать все возможности и варианты, прежде чем принимать важное решение.

Близнецы

На этой неделе вы примете несколько хороших решений. Прекрасно было бы оставаться на связи с друзьями, даже через социальные сети. Но лучше пригласите близкого человека на кофе или на прогулку по весеннему парку.

По словам астрологов, вас ждет важный разговор, который уже нельзя откладывать. Лучше стремиться к ясности, чем пытаться обойти острые углы.

Рак

Для вас неделя пройдет в активном общении. Особенно это касается соцсетей. То, что вы опубликуете в социальных сетях, увидят больше людей, чем обычно. Написанный пост может стать вирусным. Или ваши фотографии получат больше лайков и комментариев.

Но астрологи говорят, что вам захочется одиночества. Можно провести время и набраться сил перед тяжелой неделей, выехав на природу.

Лев

На этой неделе вы откроете для себя океан возможностей. Будут новые поездки, знакомства и открытия. Старайтесь не унывать, если все идет не так, как вы планировали. В конце концов, все изменения – к лучшему.

Друзья могут пригласить вас на вечеринку и лучше не отказываться. Новые встречи могут изменить вашу жизнь.

Дева

На этой неделе небольшие изменения могут привести к большим результатам. Но придется скорректировать свои планы. Возможно, вам придется изменить свое расписание или согласиться на спонтанную поездку.

Вам могут предложить новый проект или даже новую должность. Это даст большие возможности для развития, хоть вам придется выйти из зоны комфорта.

Весы

Вы будете искать романтику. Вам захочется порадовать партнера романтическим свиданием, ярким путешествием или неожиданным предложением.

Астрологи советуют не отказывать себе в маленьких удовольствиях, забронировать отель и уехать в небольшое путешествие. А можно просто пригласить партнера в ресторан на романтический ужин.

Скорпион

На этой неделе вы расставите вещи на свои места. Пора вернуться к таким полезным привычкам, как медитация, ведение дневника или утренние пробежки. Сегодня вы можете вернуться на верный путь.

В личной жизни будет царить гармония и любовь. Вам захочется насладиться романтикой дома.

Стрелец

Астрологи говорят, что вы испытаете желание сделать что-то особенное для своего партнера. Это может быть даже романтический жест на публике, включающий цветы и предложение.

А на работе дела войдут в новое русло. Некоторые знакомства могут оказаться полезными для вашего бизнеса или поиска работы.

Козерог

На этой неделе вы сделаете верный выбор. Кроме того, вам захочется провести время в кругу семьи. На работе дни будут проходить в ежедневном напряжении, так что вам просто необходимо восстановить силы и отдохнуть. Это хорошее время, чтобы вернуться к старому хобби – игре на гитаре, чтению книг или выпеканию пирожных.

Водолей

Солнечное затмение и ретроградный Меркурий могут рассеять ваше внимание на работе. Когда вы общаетесь или отправляете текстовые сообщения, нужно более тщательно взвешивать каждое слово – вас могут понять неправильно.

А вечером кто-то очень интересный и перспективный может пригласить вас на свидание.

Рыбы

Астрологи говорят, что на этой неделе вы можете совершить духовный скачок. Но придется выбирать между экономией денег и веселым отдыхом.

Вполне возможно, что вам захочется устроить званый ужин и пригласить многих друзей или большую семью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в апреле жизнь четырех знаков внезапно изменится.

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