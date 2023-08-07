Жизнь трех знаков изменится навсегда: Вселенная имеет на них большой план. Гороскоп

В этом месяце из-за мощных планетарных транзитов произойдут большие изменения в некоторых аспектах жизни. Для кого-то это означает наполнение жизни радостью и приятными событиями.

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И астрологи назвали трех самых больших счастливцев августа. Узнайте, есть ли ваш знак среди тех, кому стоит ожидать щедрых подарков судьбы.

Водолей

Вам хочется большего и вы получите большее. Вы сможете расширить свой кругозор и даже научиться новому взгляду на жизнь – больше ею наслаждаться, эффективнее добиваться своих целей. Вас будут мотивировать люди, которых вы встретите, а совместный труд принесет отличные плоды. Однако старайтесь быть командным игроком. Также ваши усилия не останутся незамеченными среди авторитетных лиц.

Этот месяц поможет найти в себе силы разобраться с проблемами и расплатиться со старыми долгами. Контролируйте свои расходы и вы сможете сэкономить деньги для подушки безопасности. Сейчас идеальное время сделать шаг назад, проанализировать свою жизнь и себя, чтобы понять, в какой точке вы находитесь. Вы лучше поймете, чего уже добились и чего хотите добиться. Пора попросить друзей о помощи или использовать свои социальные контакты.

Сейчас вы можете освободиться от сдерживающих вас вещей и сдвинуться с мертвой точки в реализации своих планов. Если вы сможете организоваться, вы скорее увидите, как сбываются ваши мечты, а усилия приносят плоды. Вы можете ощутить желание начать карьеру, которая реализует ваши творческие способности и поможет расти духовно. Ни в коем случае не позволяйте препятствиям помешать вам достичь своей конечной цели. Если вы чувствуете, что вам нужен перерыв, не позволяйте этому перерыву превратиться в застой.

Рыбы

В августе вы многое узнаете о необходимости жертв и поймете естественный цикл начала и конца. Если вы цепляетесь за что-то очень крепко, вам будет трудно распознать новые возможности, поэтому учитесь отпускать. В августе вы снова откроете для себя свою духовность, которую скрываете от посторонних глаз. По мере того, как вы научитесь прощать себя и двигаться дальше по жизни, вы даже можете ощутить желание пойти на психотерапию и заняться внутренним исцелением.

Между тем, на вашей работе царит положительная атмосфера, и на горизонте появились изменения к лучшему. Тщательно планируйте график, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. Помните, что любая неразбериха или задержка – временные. Сохраняйте спокойствие. В последнюю неделю августа вы обнаружите, что сотрудничество с кем-то поможет вам улучшить общение и преодолеть трудности.

Скорпион

Август будет посвящен у вас расширению социальных связей, и уже одно это может полностью изменить вашу жизнь. И не только вашу. В этом месяце для вас очень важно верить в то, что ждет вас в будущем, потому что от вашей веры и соответствующих усилий очень многое зависит. Поймите, каким человеком вы хотите быть и примите этот образ. Даже если для этого придется приложить больше усилий, чем когда-либо.

Сейчас вы способны сближать людей и строить крепкие отношения, основанные на любви, уважении и творчестве. Ваша способность общаться с другими позволяет расти, а глубокие отношения будут очень полезны для всех сторон. Вы также научитесь преодолевать свои недостатки и видеть и ценить людей в целом, а не только их отдельные качества. Эти внутренние изменения могут на время вас дезиорентировать и выбить из колеи. Чтобы вернуть землю под ногами, проявите решительность и смекалку. В общем, вы двигаетесь в правильном направлении, поэтому не давайте никому и ничему сбивать вас с пути.

Чтобы найти лучшие решения любой беспокоящей вас проблемы, максимально используйте интуицию. Это поможет вам остаться на плаву и даже начать новую жизнь без внешнего негативного воздействия. Если у вас есть вера в себя, в свои способности, в свое понимание правильного и неправильного и в свои силы, тогда все пойдет именно так, как планировалось.

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