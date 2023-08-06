Кому повезет больше всего: неделя готовит знакам новые сюрпризы. Гороскоп

Любовь, деньги и удача – вот то, чего мы все ищем в жизни, чтобы чувствовать себя счастливыми. И гороскоп может подсказать, в чем именно повезет в ближайшие дни.

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Астрологи составили прогноз для всех знаков на ближайшие дни. Узнайте, какие подарки судьбы готовят вам звезды.

Овен

Моменты, созданные именно для вас, в последнее время стали немногочисленными и потому более ценными. Именно они дают вам драйв, зажигают внутренний огонь и ведут к настоящим прорывам. Думайте масштабно, действуйте смело и делитесь идеями с другими. На этой неделе ваши звезды приносят удачу.

Телец

Неделя будет счастливой для вас даже без усилий с вашей стороны. Вы будете получать предложения того, чего вам так хотелось. Принимайте эти подарки судьбе с благодарностью. Но помните – то, что легко далось, может так же легко уйти.

Близнецы

Наслаждайтесь своим домом, местом, где вы живете. Именно в ваших силах провести неделю как можно лучше, поэтому постарайтесь для себя. У вас будет очень много дел, а результат при этом может оказаться скромным. Помните, что это временно.

Рак

Цените свое время и энергию. Вы можете почувствовать, как рутина поглощает вас, а исполнение мечт отодвигается все дальше. Звезды обещают, что это скоро пройдет и вы получите все заслуженные награды. Пока как следует позаботьтесь о себе.

Лев

В вашем знаке сейчас Солнце и Венера, это наполняет вашу жизнь прекрасными шансами и роскошными предложениями. Выбор за вами. Присматривайтесь даже к тем вариантам, которые кажутся вам странными или невыгодными – они могут иметь удивительные последствия.

Дева

Хватит стоять в стороне и наблюдать за жизнью со стороны. Ваша способность реализовывать и организовывать несравненна. Звезды намекают, что сейчас пора спланировать и совершить путешествие. Только вам решать, куда и как вы хотите отправиться. Всё в ваших руках.

Весы

Вам нужна поддержка, и вы ее получите. Просто обратитесь к своим друзьям и они дадут вам нужное тепло. Общайтесь приватно и вы сможете обсудить даже очень чувствительные темы. Эти разговоры дадут вам немало важной информации.

Скорпион

Вселенная на вашей стороне, даже если вы не слишком это чувствуете. Хотите убедиться? Рискните сделать то, что вы давно не решались. Результаты вас приятно удивят. Главное – это проявить немного смелости.

Стрелец

То, что вы видите общую картину, не означает, что вы не вникаете в детали. Ваша дальновидность и оптимистичный настрой ведут вас по правильному пути. Вы получите давно желаемое вознаграждение. Но не забывайте давать себе отдых.

Козерог

Вам может казаться, что вы застряли во временной петле, настолько дни похожи друг на друга. Изменить это можно, если вы перестанете быть наблюдателем в своей жизни. Возьмите дела в свои руки, займитесь чем-нибудь, что зажигает вас. Очень скоро вы увидите, как все изменится.

Водолей

Внимательно посмотрите на своего партнера. Позиция Солнца и Венеры по отношению к вашему знаку покажут вам его в новом свете. Вам может быть немного страшно менять что-то в ваших отношениях, но не позволяйте этому остановить вас. Вы станете гораздо ближе.

Рыбы

В ваш знак входит ретроградный Сатурн. Это может привести к непониманию собственных эмоций и чрезмерной уязвимости. Но вам выбирать, как это повлияет на вашу жизнь. Вы можете грустить из-за этого, а можете использовать необычные ощущения, как источник вдохновения на что-то совершенно новое и необычное.

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