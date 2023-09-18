Жесткая конкуренция или отдых: гороскоп на неделю до 24 сентября для всех знаков зодиака

Овны столкнутся с жесткой конкуренцией, им придется отстаивать свою позицию. Стрельцы смогут немного отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 24 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Конкурентная борьба на этой неделе будет жестокой. Именно сейчас решается вопрос, кто же лучший в вашем направлении, поэтому вы должны собрать все силы и показать свои лучшие компетенции, чтобы завоевать призовые места.

Телец

Возможно, сейчас вы решите немного отдохнуть от работы и устроите себе неделю релакса, выключите все средства связи и, может, даже поедете где-нибудь поближе к теплому морю. Впрочем, отлично можно провести время и на местных курортах или в СПА.

Видео дня

Близнецы

Очень благоприятная неделя для заключения соглашений с партнерами, распределения усилий, договоренностей о сотрудничестве, переговоров, когда появляется надежда на успешное решение всех вопросов, касающихся партнерства.

Рак

Будет очень непросто, ведь нагрузка этой недели будет двойной, вы работаете и за себя, и за сотрудников, может, даже выполняете обязательства других людей, еще и в повестке дня появляются другие вопросы, которые тоже нужно срочно решить.

Лев

Вам сейчас нужно быть максимально собранными, совсем нет времени на другие занятия, кроме вашего основного вида деятельности, поскольку от вашей сосредоточенности зависит то, какой имидж у вас будет, какую репутацию завоюете.

Дева

Финансовое состояние на этой неделе значительно улучшается, приходят деньги. Также появляются интересные деловые предложения, которые дают надежду на дальнейшие хорошие заработки и помогут чувствовать себя увереннее и в будущем.

Весы

Решайте сейчас вопросы дома, недвижимости, ремонта или строительства, словом, все, что касается крыши над головой. Возможно, пришло время купить себе жилье, основное или дополнительное, квартиру, дачу или домик в селе.

Скорпион

Увеличивается количество задач, которые необходимо решить. Но вы не успокаиваетесь и все больше и больше на себя берете. К счастью, можете себе позволить и повышенные обязательства, и активную деятельность, и еще и кое-какого удовольствия добавить.

Стрелец

Будет возможность немного расслабиться и отдохнуть, и это будет почти маленький летний отпуск, поскольку и погода позволяет, и настроение у вас подходящее. Независимо от того, сколько времени вы себе отведете на отдых, он запомнится надолго.

Козерог

Неделя будет несколько ностальгической, вы будто возвращаетесь на несколько лет назад, вспоминаете приятные моменты, занимаетесь делами из прошлого, которые остались нерешенными. В конце концов, давно пора навести порядок в давних вопросах.

Водолей

Будет довольно тяжело противостоять всем соблазнам, которые скопились вокруг вас. И нужна большая сила воли для того, чтобы не вестись ни на искушения, ни на провокации. Позвольте себе немного запретного, но не слишком увлекайтесь.

Рыбы

Сейчас у вас нет ясности, что происходит, вы будто в каком-то тумане находитесь. Неясно, кто друг, а кто враг. Поэтому лучше подождать, когда этот туман развеется и все станет более или менее понятным.

Как сообщал OBOZREVATEL, планетарные процессы сентября 2023 года серьезным образом повлияют на финансовое положение большинства знаков зодиака. Причем многие изменения станут настоящей неожиданностью.

Юпитер начнет ретроградное движение 4 сентября и будет находиться в секторе отношений, брака и соглашений. Это дает шанс знакам зодиака наполнить отношения страстью.