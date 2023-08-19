Кого ждут драйв и страсть, а кому светят трудности: гороскоп на сентябрь

Юпитер начнет ретроградное движение 4 сентября и будет находиться в секторе отношений, брака и соглашений. Это дает шанс знакам зодиака наладить свои проблемы в семье и наполнить отношения страстью.

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Венера находится в секторе карьеры, работы и финансов, поэтому это может привести к некоторым проблемам. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с неурядицами.

Овен

Сентябрь принесет Овнам много энергии, драйва и смелости. Несмотря на то, что вы ожидаете препятствия, все будет идти хорошо, удача на вашей стороне. В работе могут возникнуть некоторые конфликты, но вы их легко решите. Это подходящий период, чтобы наладить свои профессиональные и романтические отношения. Возможно, вы заведете новые знакомства, которые положительно повлияют на вас.

Телец

Тельцам необходимо принять важные решения, и это может привести к эмоциональному и физическому истощению. Вы можете чувствовать себя брошенным в романтических отношениях и профессиональной сфере. Не разрешайте отрицательной энергии завладеть вами. Ищите поддержку у друзей и близких.

Близнецы

Сентябрь будет напряженным месяцем для Близнецов. Ваши обязанности увеличатся. Уделите время себе и отдохните. Запланируйте небольшую поездку или проведите выходные с друзьями. В этот период одинокие Близнецы смогут найти свою половинку. Не забывайте следить за своим здоровьем, потому что вы можете получить небольшие травмы на работе или во время поездки.

Рак

Ракам необходимо уделить внимание и время семье в сентябре. Освободите свой разум от хаоса и лучше узнайте себя. Романтические отношения могут испортиться, и это приведет к разрыву. Трудности на пути только сделают вас сильнее.

Лев

Это спокойный период для Львов, они смогут больше времени уделить развитию своих навыков. Вы будете на высоте своего творчества и горизонты будут расширяться. Однако вам стоит следить за своим здоровьем, чтобы избежать серьезных болезней. У вас будет достаточно возможностей для поездок в этом месяце. Не зацикливайтесь только на работе, больше отдыхайте, чтобы наполниться энергией.

Дева

Звезды пробудят в вас ребенка и вы будете счастливы. Вы можете задуматься о детях или даже об усыновлении. Дети доставят вам только положительные и яркие эмоции. Также не забывайте уделять достаточно времени своему партнеру.

Весы

Солнце будет находиться в вашем знаке в сентябре, поэтому это время наполнит вас энергией и яркими эмоциями. У вас появится возможность купить дом своей мечты. Весы столкнутся с проблемами в романтических отношениях, но вы сможете все наладить. Поддерживайте свое здоровье, занимайтесь спортом и правильно питайтесь.

Скорпион

Из-за влияния планет могут возникнуть проблемы в личной жизни. Возможно, вы узнаете, что партнер вам изменяет. Но позже вы наладите свою жизнь и вас ждет положительное развитие в любви или в браке. Сохраняйте спокойствие и контролируйте свои эмоции. Сделайте все возможное, чтобы найти компромисс со своим партнером.

Стрелец

Сентябрь положительно повлияет на вашу жизнь, особенно это касается вашей карьеры. У вас хороший авторитет среди коллег и будете этим пользоваться, чтобы наладить дела на работе. Больше проводите время с семьей и близкими, это поможет вам зарядиться энергией и покорять новые вершины.

Козерог

В этом месяце ваши обязанности на работе увеличатся. Вам необходимо четко расставить жизненные приоритеты и работать над их достижением, а не хвататься за разные проекты. Козероги также могут столкнуться с проблемами со здоровьем, возможно, это будут болезни, связанные с желудком. Не откладывайте дела на потом, а сосредоточьтесь на их решении.

Водолей

Водолеев ожидают серьезные изменения в романтических отношениях. Возникнет чувство неудовлетворенности во всех сферах жизни. Одинокие найдут своего идеального партнера. Поскольку в этом месяце Водолеи находятся под влиянием Венеры, вам понадобится полная независимость в вашей любовной жизни. Полагайтесь на поддержку друзей и семьи в течение месяца.

Рыбы

Лето подходит к концу и это может вызвать у Рыб депрессию. Сосредоточьтесь на своем самочувствии и следите за здоровьем. Это удачное время, чтобы заняться спортом и отвлечься от проблем на работе. Сражайтесь за то, чтобы оставаться сильными в своей профессиональной сфере. Для улучшения самочувствия вы можете заняться рукоделием или творчеством.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп до конца недели, где рассказывал, кому повезет на работе и личной жизни.

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