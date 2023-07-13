Ждут внезапные и непредсказуемые изменения: гороскоп Таро до конца недели

В период с 13 по 16 июля придется принять важные решения и взглянуть на жизненные ситуации под новым углом. Некоторых знаков ожидают внезапные и непредсказуемые судьбоносные изменения.

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Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет найти ответы на некоторые вопросы. 78 карт колоды трактуют как по отдельности, так и во взаимодействии при больших раскладах.

Овен

Карта Таро: Двойка мечей

Двойка мечей указывает на то, что вам будет не доставать нужной решимости для активных действий. Вы продолжаете активно откладывать решение весьма важного вопроса. Карта напоминает, что независимо от того, как долго вы пытаетесь избежать этой ситуации, проблема сама не исчезнет. Бездействие часто может привести к серьезным затруднениям.

Телец

Карта Таро: Десятка мечей

Сейчас вы переживаете болезненный период. Возможно, вам пришлось столкнуться с изменой в личной жизни или вы долго не можете исцелиться после тяжелой потери. Карта призывает сконцентрироваться на новом этапе жизни. Помните, что препятствия могут быть скрытыми возможностями.

Близнецы

Карта Таро: Иерофант

Иерофант – это карта новых возможностей. Старайтесь больше общаться, быть активными и посещать различные мероприятия. Знакомство с влиятельными людьми поможет добиться успеха в карьере. Впоследствии они могут стать мощным источником поддержки.

Рак

Карта Таро: Пятерка кубков

Вы слишком глубоко погрузились в печаль. Конечно, боль нельзя преуменьшать и на исцеление нужно время. Однако, решив сосредоточиться на своих неудачах или ошибках, вы не замечаете перспективных возможностей и новых открытых дверей. Звезды советуют просто переключить свое внимание на нечто более положительное.

Лев

Карта Таро: Паж жезлов

Вам захочется свободы. Вы застряли в ежедневной рутине, что больше не доставляет удовольствия. Карта побуждает к движению и развитию. Подумайте о реальных целях, которые вы сможете достичь за конкретный промежуток времени. Если вы соедините свою страсть с энтузиазмом, вы сможете найти много перспективных возможностей.

Дева

Карта Таро: Семерка кубков

Карта говорит, что вы имеете много конкурирующих приоритетов, но вам нужно сосредоточиться на чем-то одном. Пора понять, куда лучше всего тратить свое время и энергию.

Весы

Карта Таро: Десятка пентаклей

Карта символизирует безопасность, успех и достижения. На этой неделе вы, наконец, можете увидеть положительные изменения в карьере. Вы получите вознаграждение за упорный труд. Звезды советуют продолжать идти к своей цели.

Скорпион

Карта Таро: Четверка пентаклей

Вам необходимо сосредоточиться на финансовых делах. Вероятно, придется на время перейти в режим экономии. Однако астрологи советуют настраиваться на долгосрочный успех, ведь вскоре вероятны значительные финансовые поступления.

Стрелец

Карта Таро: Девятка пентаклей

Карта приглашает вас насладиться плодами труда. Неделя принесет успех и признание за длительную и упорную работу. Вы сможете добиться одной из важных целей. Звезды советуют уехать в путешествие или устроить вечеринку. Успех нужно отпраздновать.

Козерог

Карта Таро: Тройка мечей

Карта подсказывает, что следует проявить упорство и лучше контролировать эмоции. Вы застряли на одном месте, вам нужно двигаться вперед. Не стоит справляться с трудностями и проблемами наедине, родные или друзья могут дать полезный совет.

Водолей

Карта Таро: Башня

На этой неделе вас ждут неожиданные перемены. Башня – карта внезапных событий. Вы захотите сопротивляться событиям, однако некоторые ситуации от вас не зависят – их нужно просто принять. Этот толчок необходим для глубинных трансформаций и осознаний. Проживите переходный период со всей пользой, и вы получите большие личные вознаграждения в будущем.

Рыбы

Карта Таро: Шестерка мечей

Вы сможете освободиться от эмоций, людей и событий, которые не давали вам двигаться дальше. Что-то тяжелое слишком долго нависало над вашей жизнью, блокируя возможность перемен. Шестерка мечей служит напоминанием о том, что у вас нет другого выбора, кроме как принять и пережить эту сложную ситуацию. Пора отпустить прошлое раз и навсегда.

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