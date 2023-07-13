Новолуние в июле принесет космический толчок: что ждет все знаки. Гороскоп

Молодая Луна в астрологии считается временем перехода из одного периода в другой, перезагрузки. Небо без ночного светила выглядит как безупречное полотно, на котором можно написать следующий раздел своей жизни. В этом июле новолуние наступит 17 числа в 20:33 по киевскому времени. Родится Луна в Раке – в первоначальном водном знаке.

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Известный своим заботливым нравом и сентиментальными наклонностями, Рак обещает интригующий период впереди. Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на появление новой Луны. Узнайте, что это значит для вас.

Овен

Возможно, вы страдаете из-за конфликта собственного желания проводить время с людьми, которые вам небезразличны, и жажды отправиться в путешествие с приключениями. Подумайте о том, чтобы разрешить его, взяв с собой в путь своих близких.

Телец

Поскольку это новолуние расположено в вашем доме общения, вы, вероятно, будете более общительны и любопытны, чем обычно. Люди будут стремиться к встрече с вами. Просто имейте в виду, что даже от самых приятных контактов нужно давать себе отдохнуть.

Близнецы

Новая Луна принесет вам возможности для увеличения дохода. Изучите все варианты и рассмотрите возможность внесения изменений в свою жизнь. Если вы хотите повысить свои шансы на успех, вам следует подумать о сотрудничестве с другими людьми, например с друзьями или коллегами.

Рак

Луна рождается в вашем знаке и проходит через ваш первый дом "я", так что пора сосредоточиться и взять на себя ответственность за свои долгосрочные цели. Для вас нет ничего, что было бы совершенно недостижимо. Признание и успех придут к вам просто потому, что вы их заслужили.

Лев

Вам может показаться, что вы находитесь в подвешенном состоянии накануне наступления вашего сезона. И это не зря. Вам пора засевать зерна того, что вы хотите увидеть в своем ближайшем будущем. Хорошо подумайте о том, что вам действительно нужно.

Дева

Вам дарован шанс наконец добраться до цели, к которой вы стремились так давно. Но для этого необходима совместная работа. Вы наконец-то поймете, кто может вам помочь на вашем пути – начните налаживать общение. Также вы обнаружите, что эмоциональная открытость и уязвимость могут иметь большое значение для создания чувства единства с другими.

Весы

Поскольку этим новолунием активируется ваш 10-й дом карьеры, сейчас лучшее время для обдумывания ваших долгосрочных профессиональных целей. Проведите ритуал – запишите эти цели, оформите свою концепцию, поговорите с начальством или найдите клиента. Делайте все, чтобы воплотить свою идею.

Скорпион

Вам нужно развивать свои навыки, потому что сейчас удачное время для обучения. Но для этого придется выйти из зоны комфорта. Вам также придется запастись терпением и верой, ведь результаты вашей работы над собой проявятся не сразу.

Стрелец

Новая Луна родится в восьмом доме эмоциональных отношений и общих ресурсов для вас. Поэтому подумайте о том, чтобы поделиться финансами с теми, кому деньги нужнее. Говорите о том, что вам необходимо в жизни, это принесет вам ясное видение и вдохновение.

Козерог

Пора сформулировать свою цель в сфере личных связей. Вы можете синхронизироваться со своим партнером и сформировать идеальную команду. И неважно, речь идет о дружеской, романтической или профессиональной связи.

Водолей

У вас есть возможность обновить свои привычки по поводу собственного здоровья. Сконцентрируйтесь больше не на интенсивных упражнениях, а на заботе о себе и расслаблении. Например, займитесь медитацией или начните психотерапию. Вы можете найти глубокий баланс.

Рыбы

Сделайте привычкой делать небольшой перерыв в работе, чтобы набраться хорошей энергии и найти наиболее продуктивный выход творческому импульсу. Именно благодаря творчеству вы сможете изучить собственные чувства. А июльское новолуние будет склонять вас именно к романтике.

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