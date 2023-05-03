Ждут важные решения и успехи в бизнесе: гороскоп для всех знаков в неделю

Последний месяц весны – хорошая возможность подвести первые итоги года. В преддверии летнего сезона следует пересмотреть перспективы и оценить новые возможности для развития.

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По словам астрологов, Овнам придется быстро менять планы, Раки будут тяжело работать, а Девам звезды советуют замедлить темп. Рыбы должны обратить внимание на состояние здоровья.

Овен

Вы не любите лень и предпочитаете активный образ жизни. Но вы не должны чувствовать вину, если на этой неделе вы не справитесь со своими обязанностями. Просто выделите время для отдыха. Чья-то невнимательность, необдуманность или забывчивость приведет к изменению планов.

Телец

Запаситесь энергией и энтузиазмом, отправляясь в новом направлении в ближайшие дни. Вы должны осознать, что вы слишком чувствительны – и именно это заставляет вас слишком близко к сердцу воспринимать чью-либо критику. Дополнительные обязанности могут оказывать негативное влияние на ваше здоровье.

Близнецы

В дружеских или рабочих отношениях будет ощущаться определенное напряжение. Начиная важный проект, попытайтесь сконцентрироваться на деталях и радоваться маленьким достижениям.

Рак

Для того чтобы почувствовать гармонию с партнером, вам следует найти общие точки соприкосновения. Например, подумать об общих хобби и интересах. Кроме того, придется подумать над некоторыми давно вопросами, которые давно стоило бы обсудить.

Лев

Нужно показать свою профессиональную, ответственную и дипломатическую сторону. Неважно, сколько времени вы потратили на планирование, в ближайшие дни события могут разворачиваться не так, как ожидалось или как было задумано. Речь о юридических и финансовых операциях, деловых встречах, переговорах и в целом о денежных вопросах. Смена карьерных обязанностей приведет к необходимости пересмотра семейных или социальных обязательств.

Дева

Недавние разногласия будут решены и принятие совместного обязательства станет еще одним шагом к стабилизации особых отношений. На этой неделе вы поймете, что вам просто нужно замедлить темп и отказаться от дальнейших действий. Пересмотрите планы, чтобы определить, какие задачи являются первоочередными.

Весы

Если вы не уверены, можете ли вы кому-то доверять, не принимайте никаких предложений от этих людей. Дела потребуют больше усилий, чем обычно. Вы были слишком увлечены важным проектом, но дело дошло до профессионального выгорания и вы просто потеряли интерес к работе. Подумайте о путешествии или отпуске.

Скорпион

Самоанализ поможет вам расставить приоритеты. На этой неделе вы не захотите отказываться от возможности принять участие в каком-либо проекте. Вы будете чувствовать усталость и раздражительность. Руководитель или старший коллега даст вам полезную подсказку.

Стрелец

Вы устали. Вам очень хотелось бы замедлиться и отдохнуть. Однако внезапно ваши прошлые упорные усилия начнут приносить ожидаемые вознаграждения. Позвольте расслабиться и набраться сил перед важным проектом.

Козерог

Вам нужно прекратить пытаться угодить всем и каждому. Астрологи предсказывают, что эта неделя будет полна романтики. Появится соблазн отказаться от всех встреч и рабочих договоренностей, чтобы провести время с партнером.

Водолей

Вскоре вам придется принять важное решение. Неблагополучие в семье может быть результатом того, что вы слишком много времени уделяете работе и игнорируете потребности ближних.

Рыбы

Вы слишком долго игнорировать проблемы со здоровьем. Хватит пренебрегать самым важным. Астрологи советуют записаться на прием к врачу и сдать необходимые анализы. Вы не должны чувствовать себя обязанными и дальше выполнять рабочие задания, которые вам не нравятся.

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