Затемнение поможет преодолеть страхи: гороскоп Таро для всех знаков

Затемнение всегда ставит жизнь на паузу. Это период размышлений, созерцаний, переосмыслений и внутреннего освобождения.

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Поэтому 5 мая астрологи советуют остановиться и больше думать, чем действовать. По всей вероятности, придется столкнуться с трудностями, задержками и неприятностями.

Овен

Карта Таро: Императрица

Императрица олицетворяет семью, любовь, романтику и творчество. Возможно, вы чувствуете обеспокоенность по поводу того, что в последнее время вы словно находитесь в замкнутом цикле и что-то мешает вашему развитию. Либо вы часто недовольны вашими отношениями и даже завидуете другим: друзьям, знакомым или соседям. Вам кажется, что у всех, кроме вас, – идеальные отношения. Будьте честны относительно того, чего вы на самом деле хотите.

Телец

Карта Таро: Пятерка кубков

Вы словно замкнулись в кругу печали и ностальгии. Возможно, вы снова почувствовали боль от старых ран. Пятерка кубков показывает, что эта волна эмоций или горя была внезапной, но продлится она недолго, поэтому не стоит зацикливаться на негативе. Используйте этот полный Месяц, чтобы обработать эту рану и наконец исцелиться.

Близнецы

Карта Таро: Король монет

У вас на уме в последнее время одни только материальные цели. Вы беспокоитесь по поводу нестабильного будущего и хотите заработать как можно больше денег. Астрологи говорят, что вы взяли на себя слишком много ответственности. Сосредоточенность и целеустремленность помогут воплотить амбиции в жизнь.

Рак

Карта Таро: Туз Жезлов

Вы знаете, что вам нужно пепевернуть новый лист в книге жизни, но вы не можете понять, с чего начать. Пора просто взяться за дело. Не ждите, пока вы почувствуете себя полностью готовыми. Всегда будут страхи и неуверенность. Туз Жезлов – это прямое приглашение начать что-то полноценное и вдохновляющее.

Лев

Карта Таро: Отшельник

Никто не приедет и не спасет вас. Пора разобраться во всем самом, а не полагаться на кого-то. Вы можете справиться с проблемами. Отшельник показывает, что вы ищете просветление, яркую идею, решение. Будьте внимательны, проводите исследования, рассуждайте глубоко и широко. У вас есть все, что вам нужно.

Дева

Карта Таро: Суд

У вас появилась не слишком полезная привычка. Вы имеете тенденцию внимательно наблюдать за другими людьми, осуждая, оценивая и сравнивая их преимущества с вашими недостатками. Вы ведь понимаете, что это непродуктивно? Вам нужно сосредоточиться на себе, своих сильных сторонах, своих уникальных характеристиках. Забудьте о том, что делают другие. Используйте все свои способности, чтобы понять и расширить свои идеи, идеи и планы.

Весы

Карта Таро: Четверка Жезлов

Вы хотите двигаться вперед и вверх, хотите получить большую или лучшую роль, больше денег и вознаграждений. Вы волнуетесь, что не достигаете должного прогресса. Четверка жезлов показывает, что вы на правильном пути, ничто не было потрачено впустую, поскольку даже ошибки или неудачи служат бесценным опытом и мудростью. Поставьте себе краткосрочную цель, чтобы вернуться на верный путь.

Скорпион

Карта Таро: Паж кубков

Вероятны переживания в семье, касающиеся молодого уязвимого человека. Паж Кубков просит вас сыграть роль наставника и помочь в этой ситуации. Давайте советы, делитесь мудростью, повышайте уверенность, защищайте от беды. Эта поддержка никогда не будет забыта.

Стрелец

Карта Таро: Король Жезлов

Вы чувствуете себя так, словно попали в ловушку. Вас раздражают некоторые ограничения или давление со стороны семьи, друзей, коллег или руководства. Король Жезлов подсказывает, что нужно противодействовать давлению. Дайте себе разрешение отдохнуть, искать приключения, исследовать и развлекаться. Верните баланс в жизнь.

Козерог

Карта Таро: Иерофант

Вы прекрасно отдаете себе отчет, что в глубине души вы – довольно традиционная, обычная и консервативная личность. Вы не бунтари, вам не понять тех, кто меняет привычный порядок радикальными восстаниями или вызовами. Вы упорно трудитесь, чтобы поддерживать дела, а не разрушать их. Но в этом полнолунии вы увидите, что вы двигаетесь в другую сторону.

Водолей

Карта: Четверка кубков

Четверка Кубков говорит, что вы чувствуете себя немного скучающим и грустным. Вам нужно движение, развитие, путешествия и перемены, чтобы быть преуспевающим и счастливым. К сожалению, в последнее время вы потеряли часть этого. Во всем виноваты внешние обстоятельства. Поэтому отправляйтесь в новое приключение. Даже если это будет просто выезд на природу или поход в ресторан – этого будет достаточно, чтобы развеяться.

Рыбы

Карта Таро: Десятка кубков

Десятка Кубков просит вас быть искренними и открытыми в полнолуние. Поговорите о своих страхах или беспокойствах. Будьте участливы, старайтесь понять партнера или друзей. Вам просто нужно восстановить связь и снова ощутить дружескую поддержку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого ждет "адская" неделя в начале мая.

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