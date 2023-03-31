Ждут сюрпризы и приключения: гороскоп для всех знаков до конца недели

Выходные впереди и вы, вероятно, хотите провести их с наибольшей пользой. В этом вам могут помочь звездные подсказки.

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Астрологи предлагают толкование этих подсказок для всех знаков зодиака. Узнайте, как провести конец недели наилучшим образом.

Овен

У вас длится удачный период. Вы готовы делиться своими знаниями и энергия за рабочие дни у вас, кажется, только накопилась. Следите за своими действиями и словами, чтобы не ранить тех, кто уязвимее вас. Проведите ревизию своих идей – одна из них может быть действительно грандиозной.

Телец

Выходные принесут вам неожиданный сюрприз, который раньше казался вам чем-то совершенно невероятным. Если вы чувствуете перемены в себе, не сопротивляйтесь им – откройтесь для новых возможностей. Попробуйте что-нибудь новое, если вы готовы экспериментировать, особенно если это эксперименты с внешностью. Также выходные должны быть насыщены романтикой.

Близнецы

Вы наконец-то увидели цель, к которой следует двигаться, пора ускорить темп этого движения. Позаботьтесь о своих финансах – сделайте нужные инвестиции или активно поработайте над увеличением дохода. Действуйте в соответствии со своими ценностями, и у вас будет больше энергии на преодоление каких угодно трудностей.

Рак

До 19 мая у вас длится активный период, ведь могучий Марс находится в вашем знаке. Но вам нужен мудрый совет, поэтому проводите больше времени со старшими родственниками или друзьями. Думайте, но самое главное, действуйте масштабно. Подарите себе немного наслаждения. Будь то эстетически оформленные блюда или какие-то творческие занятия. Это ваш уикенд простейших наслаждений.

Лев

Свободно говорите о том, что вы хотите от других людей – кто вам нравится или с кем вы хотите работать. Венера будет способствовать улучшению вашего общественного имиджа. Так что воспользуйтесь этим, проявите обаяние. Не ждите, пока на вас обратят внимание. Сияйте!

Дева

Расширяйте кругозор – запишитесь на кулинарный мастер-класс или занятия по дизайну. Там вас должен ждать ваш новый лучший друг. Мыслите масштабно, и это поможет вам укрепить свое финансовое положение. Планирование поможет вам воплотить даже очень большую идею. Найдите свою философию и свои ценности.

Весы

Вы активно занимаетесь своей карьерой. Но замечали ли, что при этом вы взяли под крыло немало других людей? Вы заботитесь о них и заботитесь об их чувствах. Остановитесь и подумайте о том, хорошо ли сбалансированы их потребности с вашими. Не действуйте вопреки своим интересам или даже личным желаниям.

Скорпион

Звезды дарят вам два месяца повышенного уровня энергии – воспользуйтесь этим для достижения большой цели. Спланируйте путешествие, заведите новых друзей, займитесь укреплением семейных связей. Выходные станут прекрасным временем, чтобы устроить романтическое и даже страстное свидание.

Стрелец

Венера благосклонна к вам, как никогда, но вам решать, какие отношения вы хотите улучшать – романтические, дружеские, рабочие. Посвятите выходные тому, что вы выбрали. Объединив усилия с талантливым человеком, вы сможете достичь невиданного успеха и попробовать что-то новое. Отдыхайте в эти выходные с полным чувством любви к себе.

Козерог

Выпустите пар, накопившийся внутри вас и не дающий вам покоя. Для решения проблемы годятся любые способы – слезы, объятия, утешительная еда. Не отрекайтесь от своих эмоций. Управляйте ожиданиями и общайтесь, а не берите на себя всю ответственность или накапливайте тихое возмущение. Протяните руку тому, кто в этом нуждается, давайте другим понять, что чувствуете.

Водолей

Отпустите свои мысли на свободу и займитесь своим телом. Это может быть фитнес или здоровье, главное – это позаботиться о себе, как следует. Подумайте о долгом пути к серьезной или важной цели, а не о краткосрочных проблемах, которые, как вам кажется, отвлекают вас от этого дела. Спланируйте свой путь и направляйтесь к цели.

Рыбы

Иногда для перезаряжания требуется отдых, а иногда для накопления энергии нужна энергия. Руководствуйтесь своим творческим началом, чтобы освободить воображение и сделать жизнь ярче. Общайтесь с родными, возьмите на себя инициативу, чтобы установить эмоциональную связь и сделать ее достаточно беззаботной и веселой. Формируйте в себе самоуважение и позитивное мировоззрение.

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