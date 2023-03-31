Кому предстоит грандиозный успех: гороскоп на апрель

Апрель с астрологической точки зрения станет временем подъема энергии. Поэтому все знаки ожидают карьерные свершения и заметные успехи.

Видео дня

Астрологи проанализировали, как положение планет повлияет на каждый из них. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Вам могут предложить руководящую должность в апреле. Для этого не стесняйтесь напоминать о том, какую пользу вы приносите на работе. Но не переусердствуйте. За кулисами ведутся разговоры о вас и вашем таланте, просто помните, что не весь прогресс в вашей карьере требует "практического" подхода. Иногда лучше всего поделиться своими идеями и отойти в сторону, пока вы позволяете другим обдумывать то, что вы им только что представили. Другими словами, это может быть месяц, когда нужно немного отдохнуть от работы, чтобы ваши коллеги и клиенты могли по-настоящему понять, как много вы для них делаете. Подумайте, от каких проектов вам следует отказаться, потому что они зря истощают вашу энергию. Обсудите делегирование своих задач. Работайте умом, а не силой.

Телец

Вы начнете мыслить нестандартно, и это окупится. Если вы станете прислушиваться к своей интуиции и позволите своему внутреннему голосу направлять вас к вашему наивысшему потенциалу, вы не будете разочарованы результатом. Именно в этом месяце вы начнете понимать, как много означают ваши идеи и проекты. Другие тоже будут восприимчивы к вам и тому, чем вы делитесь. Ближе к концу месяца ваш уровень энергии вырастет еще больше. Творческие идеи будут течь к вам нескончаемым потоком. Выбирайте то, что с вами резонирует, и вы найдете свою идею на миллион.

Близнецы

Вам придется много работать, чтобы разделить личную жизнь и работу в этом месяце. Если вам тяжело это сделать, то на пользу уйдет небольшой отдых, чтобы восстановить силы и пересмотреть свой подход к балансу между профессиональной и личной жизнью. В апреле вы начнете замечать свою собственную цель и ценность в своей карьере. Если работа не доставляет вам удовольствия, это будет хорошее время, чтобы выбрать новый путь. Ваша задача на апрель – поставить свою карьеру на подходящее место в списке приоритетов. Никто кроме вас не может изменить ваше отношение к работе. Пора взять на себя ответственность за свою жизнь. Но не принимайте поспешных решений.

Рак

Вы захотите погрузиться с головой в проекты, которые доставляют вам удовольствие. Позвольте себе прислушаться к своей невероятно сильной интуиции и направляйтесь к вещам, которые принесут вам достаток, свободу и счастье в вашей карьере, которых вы заслуживаете. Вы сможете почувствовать желание создать нечто столь значимое, что оно станет вашим наследием на долгие годы. Вы также можете перейти на удаленную работу или стать собственным боссом и избавиться от лишнего стресса от необходимости общаться с коллегами и клиентами. В конце месяца солнечное затмение принесет вам карьерные потрясения. Но не все из них будут плохими. Вероятно, вы наконец-то переместитесь туда, где всегда хотели и должны были быть.

Лев

В вашей карьере произойдет много фундаментальных сдвигов. Ждите признания, которого давно заслуживаете. В этом месяце у вас действительно появятся возможности, о которых вы могли только мечтать. Не стесняйтесь хвататься за эти возможности. Пусть все услышат о вас. Некоторые представители знака могут переезжать или путешествовать по работе, и мероприятия и встречи, которые они проведут в этих путешествиях, станут очень важными. Это будет мощный месяц, наполненный разговорами, которые действительно изменят траекторию вашей жизни.

Дева

Вы будете чувствовать себя уверенно и мощно, поэтому другие также увидят вас в новом свете. В апреле вы сможете завершить немало проектов и тем самым освободить место для чего-то нового. Если в последнее время вы ощущали, что застряли, вошли в застой, к концу месяца ситуация кардинально поменяется. Когда вы освободитесь от несоответствующей работы, обязанностей и рабочих отношений, заставляющих вас сомневаться в своей ценности, вы освободите место для уверенности и силы. Люди, на которых вы раньше ориентировались, начнут смотреть на вас как на ровню. Вы заслуживаете похвалы и возможностей, которые появятся у вас в апреле и позже.

Весы

Для вашей карьеры наступает мощный месяц. Не бойтесь стоять за себя и выражать свои желания. Если вы чувствуете, что вас недооценивают, приходит время попросить то, чего вы заслуживаете, и позволить другим отдать вам должное. Ближе к концу месяца вас могут ждать трудные, но необходимые разговоры с коллегами или клиентами. Убедитесь, что эти люди имеют для вас подлинную ценность. Старайтесь воздержаться от необдуманных вложений в людей и проекты и соблюдайте более высокие стандарты, когда решаете, кому (или чему) вы позволяете забирать большую часть своего времени и энергии

Скорпион

Апрель станет для вас благоприятным месяцем, особенно если вы будете прислушиваться к своей интуиции и тратить время на ту работу, к которой имеете настоящую страсть. Используйте свою врожденную мятежность в своих интересах, и это принесет вам дополнительную свободу и высокие результаты. Но к другим относитесь с терпением. Просто знайте, что вы и люди, с которыми вы работаете, все сделаете лучше, когда дадите себе время подумать о принятых решениях. Быстрые реакции не пойдут вам на пользу. Апрель будет для вас месяцем замедления и посвящения долгосрочным и устойчивым подходам к счастью и достатку.

Стрелец

Апрель будет полон для вас карьерных сюрпризов. И эти сдвиги – это только начало большого трехлетнего периода, который повлияет не только на вашу профессиональную жизнь. Вселенная подводит вас к краю, но только от вас зависит, прыгнете ли вы в неизвестность. Впрочем, если вы все же отважитесь на риск, знайте – на другой стороне вас ждет немало вознаграждений. Ближе к концу месяца поставьте на передний план карьерного поиска творчество и удовольствие от работы.

Козерог

В апреле вам суждено было сделать что-то веселое и увлекательное, что полностью изменит ваш взгляд на жизнь и карьеру. Вы разрываете связи с устаревшими представлениями о своей работе и о том, как сильно они проникают в ваш быт. Впрочем, осознание того, что вы достойный и ценный человек даже в отрыве от своей работы, может прийти только тогда, когда вы будете делать что-то иначе, чем раньше. Изменения часто являются путём к счастью, но они могут пугать. Не бойтесь, с благодарностью примите все, что готовит вам Вселенная.

Водолей

Вам нужно расставить четкие приоритеты между рабочим и личным, но не забудьте сообщить своим близким, что некоторое время можете быть заняты только этим. Апрель обещает вам легкий поиск возможностей для работы, которые позволят вам больше свободы и гибкости в повседневной жизни. Но пока не отказывайтесь от своих текущих обязательств – придется пожертвовать частью своего времени, прежде чем вы сможете войти в новый график. До конца месяца вам может захотеться сотрудничать с другими. Участвуйте в групповых мероприятиях. И не стесняйтесь иногда быть тем, кто начинает разговор.

Рыбы

Ваша преданность долгосрочной цели должна принести вам большие плоды. Но не забывайте об отдыхе на этом длительном пути – а звезды указывают на открытие для вас нового периода, который продлится три года. Вам открываются новые возможности для общения и сотрудничества с людьми, которыми вы восхищаетесь. Творческое вдохновение легко придет к вам. Положительная энергия апреля заставит вас почувствовать, что вы на правильном пути. Окружите себя нужными людьми и вы почувствуете счастье во всех областях жизни. Также будьте готовы к внезапным изменениям в вашем финансовом положении и не бойтесь отпустить то, что перестало приносить вам пользу – это освободит место для нового и полезного.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп самых счастливых дней апреля для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.