Ждут новые проекты и болезненные расставания: гороскоп Таро на неделю для всех знаков зодиака

Неделя с 16 по 22 января станет решающей для многих знаков зодиака, ведь приведет к новым проектам и болезненным расставаниям. В эти дни советуют задуматься о будущем.

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По словам тарологов, неприятности, которые прогнозируют на этой неделе, будут временными. Однако необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

Овен – Колесо фортуны

Если вы переживаете трудности, то для вас есть хорошие новости – на этой неделе все начнет налаживаться. Однако если сейчас успешный период – активность утихнет. Но не стоит расстраиваться, ведь жизнь полна взлетов и падений.

Телец – Паж Мечей

Вы полны энергии и энтузиазма для новых проектов. Скорее начните действовать в желаемом направлении. Не позволяйте ни каким обстоятельствам сдерживать ваши стремления.

Близнецы – Волшебник

У вас будет все необходимое, чтобы добиться успеха на этой неделе. Мощный поток внутренней энергии поможет вам в любом деле – в поисках новой работы, романтических отношениях и финансах. Раскройте свой потенциал, чтобы получить все, чего захотите.

Рак – Королева кубков

На этой неделе следует проявить сострадание и помочь тем, кто нуждается в вашей поддержке - будь-то близкие друзья или коллеги. Однако не воспринимайте чужие проблемы слишком близко к сердцу, ведь решить их в полной мере вы не сможете.

Лев – Тройка мечей

Самое время пересмотреть свои планы и определить цели. Выйдите из зоны комфорта и перестаньте думать о мелочах – мыслите глобально. Ведь сейчас у вас есть все шансы реализовать задуманное.

Дева – Смерть

Эта карта не является предвестником чьей-либо гибели. Карта Смерти сулит вам трансформацию и освобождение от вещей, которые мешают. Обратите внимание на обстоятельства, которые не дают вам развиваться, и смело уйдите, если чувствуете дискомфорт.

Весы – Тройка пентаклей

Двигайтесь далее по намеченному плану, сейчас не время ничего менять. На этой неделе вам понадобиться помощь окружающих. Не бойтесь попросить о поддержке, ведь этот поможет вам воплотить в жизнь все идеи.

Скорпион – Восьмерка кубков

Вам предстоит тяжелое расставание или уход с работы. Ситуация станет болезненной для вас, однако будьте уверены – далее все сложится лучшим образом. Будьте готовы ко временным трудностям.

Стрелец – Пятерка мечей

В одной из сфер вашей жизни назревает конфликт. Хорошо подумайте перед тем, как бросаться словами, ведь это может привести к серьезной конфронтации. Не стоит пытаться добиться своего всеми способами. Победа в споре не принесет вам радости и успеха в будущем.

Козерог – 9 пентаклей

Настало время насладиться плодами своего труда. Отдохните, спланируйте путешествие и побалуйте себя СПА-процедурами. Вы увидите заслуженный успех в реальности

Водолей – Тройка мечей

Контролируйте свои эмоции, несмотря на неприятные события, которые происходят сейчас в вашей жизни. Если вы сможете справиться со своими чувствами, ситуация может измениться в кардинально другую сторону.

Рыбы – Рыцарь мечей

Рыцарь мечей — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. На этой неделе вас просят взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы были готовы выбрать, какой путь выбрать, но вам следует еще раз взглянуть, прежде чем прыгать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году представители трех знаков зодиака получат все, что захотят.

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