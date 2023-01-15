Ждут новые проекты и болезненные расставания: гороскоп Таро на неделю для всех знаков зодиака
Неделя с 16 по 22 января станет решающей для многих знаков зодиака, ведь приведет к новым проектам и болезненным расставаниям. В эти дни советуют задуматься о будущем.
По словам тарологов, неприятности, которые прогнозируют на этой неделе, будут временными. Однако необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Овен – Колесо фортуны
Если вы переживаете трудности, то для вас есть хорошие новости – на этой неделе все начнет налаживаться. Однако если сейчас успешный период – активность утихнет. Но не стоит расстраиваться, ведь жизнь полна взлетов и падений.
Телец – Паж Мечей
Вы полны энергии и энтузиазма для новых проектов. Скорее начните действовать в желаемом направлении. Не позволяйте ни каким обстоятельствам сдерживать ваши стремления.
Близнецы – Волшебник
У вас будет все необходимое, чтобы добиться успеха на этой неделе. Мощный поток внутренней энергии поможет вам в любом деле – в поисках новой работы, романтических отношениях и финансах. Раскройте свой потенциал, чтобы получить все, чего захотите.
Рак – Королева кубков
На этой неделе следует проявить сострадание и помочь тем, кто нуждается в вашей поддержке - будь-то близкие друзья или коллеги. Однако не воспринимайте чужие проблемы слишком близко к сердцу, ведь решить их в полной мере вы не сможете.
Лев – Тройка мечей
Самое время пересмотреть свои планы и определить цели. Выйдите из зоны комфорта и перестаньте думать о мелочах – мыслите глобально. Ведь сейчас у вас есть все шансы реализовать задуманное.
Дева – Смерть
Эта карта не является предвестником чьей-либо гибели. Карта Смерти сулит вам трансформацию и освобождение от вещей, которые мешают. Обратите внимание на обстоятельства, которые не дают вам развиваться, и смело уйдите, если чувствуете дискомфорт.
Весы – Тройка пентаклей
Двигайтесь далее по намеченному плану, сейчас не время ничего менять. На этой неделе вам понадобиться помощь окружающих. Не бойтесь попросить о поддержке, ведь этот поможет вам воплотить в жизнь все идеи.
Скорпион – Восьмерка кубков
Вам предстоит тяжелое расставание или уход с работы. Ситуация станет болезненной для вас, однако будьте уверены – далее все сложится лучшим образом. Будьте готовы ко временным трудностям.
Стрелец – Пятерка мечей
В одной из сфер вашей жизни назревает конфликт. Хорошо подумайте перед тем, как бросаться словами, ведь это может привести к серьезной конфронтации. Не стоит пытаться добиться своего всеми способами. Победа в споре не принесет вам радости и успеха в будущем.
Козерог – 9 пентаклей
Настало время насладиться плодами своего труда. Отдохните, спланируйте путешествие и побалуйте себя СПА-процедурами. Вы увидите заслуженный успех в реальности
Водолей – Тройка мечей
Контролируйте свои эмоции, несмотря на неприятные события, которые происходят сейчас в вашей жизни. Если вы сможете справиться со своими чувствами, ситуация может измениться в кардинально другую сторону.
Рыбы – Рыцарь мечей
Рыцарь мечей — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. На этой неделе вас просят взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы были готовы выбрать, какой путь выбрать, но вам следует еще раз взглянуть, прежде чем прыгать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году представители трех знаков зодиака получат все, что захотят.
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