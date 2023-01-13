Гарантирован успешный год: три знака зодиака получат все, что захотят, в 2023-м. Гороскоп

2023 год готовит много сюрпризов. Для кого-то они станут не очень приятными, а для трех знаков зодиака все сложится лучшим образом.

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По прогнозам астрологов, счастливчиками станут Овны, Тельцы и Козероги. Однако другим также не стоит расстраиваться, ведь 2023-й в целом оценивают как положительный год. Даже если у вас возникнут серьезные неприятности – вам по плечу их все решить.

Что ждет счастливчиков

Овен

Для вас есть много хороших новостей, так что отсюда только вверх и вперед. Независимо от того, смотрите ли вы на это с точки зрения самопознания или возможности расширения, в астрологии 2023 года ваше имя в белом списке. Удачный Юпитер будет проходить через ваш знак большую часть года, что идеально, когда речь идет о росте и саморазвитии. За это время у вас появится не только уверенность и оптимизм, чтобы отправиться в неизвестность, но и ряд захватывающих событий, которые потенциально могут приблизить вас к успеху. Лучшая часть? Юпитер, в конце концов, войдет в Тельца, и вы успеете насладится финансовым триумфом.

В 2023 году следует уделить внимание себе и разобраться в своих целях и желаниях.

Вы также начнете наблюдать прогресс в общественных делах и социальных связях.

Телец

Сатурн завершит свое путешествие через Водолея и ваш 10-й дом власти, карьеры и репутации в мире 7 марта. Готовы ли вы снять заслуженный груз? Если вы чувствовали себя ограниченными своими профессиональными обязанностями, скорее всего, вы продвинулись по нескольким направлениям, но влияние Сатурна в этой области вашей карты может быть изнурительным.

Со структурированным Сатурном, который будет в Рыбах ,и вашим 11-м домом общества, общественных дел и личной свободы, у вас будет не только сосредоточенность и настойчивость, но и дисциплина для достижения долгосрочной мечты.

Ваша роль в обществе повысится. Что касается Юпитера, ваш золотой билет приходит как раз к сезону вашего дня рождения, так как он официально дебютирует в вашем знаке 16 мая. Загадайте желание! Позвольте щедрой сущности Юпитера расширить ваше восприятие реальности, чтобы вы могли полностью насладиться грядущими благословениями. Возьмите на себя хорошо просчитанный риск в этом году, так как вас направляют и поддерживают.

Козерог

В 2023 году вас ждет значительный прорыв, вы будете следовать своему сердцу.Что касается вашего планетарного покровителя, Сатурна, он официально войдет в Рыбы и ваш третий дом братьев и сестер 7 марта.

Это привнесет стабильность и структуру в ваш коммуникационный сектор, что может быть полезным для налаживания контактов и развития интересующих вас навыков. Ваш стиль общения изменится в лучшую сторону, как и ваша связь с близкими сверстниками, соседями и местным сообществом.

Юпитер дебютирует в мае и принесет изобилие, расширение, рост и возможности вашему пятому дому любви, страсти и самовыражения. Будь то желание создать и расширить свою семью — что имеет смысл, учитывая, что Северный Узел входит в ваш четвертый дом в июле — или начать творческий проект, которым вы увлечены, все задуманное сбудется. Вы одиноки? Ваш язык любви будет таким же чувственным, как и прежде, а романтические переживания заставят вас упасть в обморок.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько знаков зодиака столкнутся с серьезными поворотами в своей жизни в 2023 году. Читайте детальный прогноз.

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