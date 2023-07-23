Ждите сюрпризов: подробный гороскоп по дням на август

В августе следует спокойно и тихо проводить свое время, потому что мы переходим от веселого и открытого знака Льва к организационному и ориентированному на детали знака Девы. Следует уделить больше внимания подготовке к осени.

Видео дня

Юпитер сейчас достаточно стабильно находится в знаке Овна, где он останется до конца года, поэтому это принесет удачу некоторым знакам зодиака. Астрологи составили гороскоп, который поможет в этом разобраться.

Овен

7 августа друзья могут попросить у вас взаймы большую сумму и это может привести к недоразумениям. 11-го числа вас ждет вещий сон о деньгах, а 14-го могут произойти выгодные изменения в вашей жизни.

Телец

Ожидайте неожиданных событий 9-го августа, а 13-го посетите своих родных, потому что дом – это то место, где приятно находиться. Если вы что-нибудь купите 22-го числа, то скорее всего, заплатите слишком много.

Близнецы

Не позволяйте людям подавлять вас 1-го числа. Интересные идеи и новые знакомства ждут вас 9-го числа, а планировать рутинные дела лучше 23-го.

Рак

Вы можете хорошо провести время с друзьями 13 августа, а 18 будете иметь прекрасную интуицию, но вечером будьте терпеливым и не влезайте в конфликты. Займитесь каким-нибудь рутинным делом, чтобы оставаться спокойным 30-го.

Лев

Будьте осторожны и не переборщите 6-го числа, а 13-го люди сочтут вас особенно привлекательным. Финансовые проблемы могут возникнуть в 27-го.

Дева

1-го числа могут быть важные звонки или встречи. 9-го числа можете отправиться в интересное путешествие, а 17 и 18 числа будете в центре внимания.

Весы

Ожидайте неожиданностей 9 числа, а 13-го сны могут быть особенно приятными. Будьте осторожны и не разочаруйтесь в себе 22-го.

Скорпион

Не позволяйте друзьям замылять вам глаза 22-го числа. У вас есть дополнительный источник энергии, который может проявиться 24-го. После 23-го августа ожидайте замедления темпа работы.

Стрелец

1-го числа у вас появятся несколько хороших идей для работы, а 9-го интуиция будет особенно сильна. Если вы купите что-нибудь 22-го, то, скорее всего, заплатите слишком много.

Козерог

Не разочаровывайтесь в себе из-за нехватки идей 1-го числа. Общение с друзьями не помешает 22-го. Будьте осторожны с тем, что говорите 27-го.

Водолей

Мысли обладают необычной силой 9-го числа, а интуиция особенно сильна 16-го. Ожидайте неожиданных событий 22-го.

Рыбы

Люди будут особенно заинтересованы в том, что вы скажете 3 и 4 числа. Не верьте всему, что услышите 22-го. Отношения укрепятся после 23 числа.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп до конца июля для всех знаков зодиака, которых ждут неожиданные встречи и переезд.



Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.