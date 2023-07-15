Неожиданные встречи, деньги с неба и переезд: что гороскоп обещает каждому знаку до конца июля

Июль – это время для того, чтобы принять своего внутреннего короля или королеву. Потому что 22 июля начинается сезон величественного Льва.

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Ретроградное движение Венеры в знаке Льва – это важное событие, потому что такое происходит только раз в полтора года. Астрологи составили гороскоп, который поможет вам разобраться в этом.

Овен

Найдите баланс между отдыхом и работой. Уделите больше внимания делам, ищите выгодные возможности и заводите новые знакомства. Надо поработать, чтобы потом устроить себе роскошные каникулы.

Ретроградная Венера избавит вас от всех негативных влияний, отсеет все энергетические границы и наполнит вас силами и энергией. А молодая Луна в Раке вернет уютную домашнюю энергию. Это идеальное время, чтобы собраться с друзьями и провести уютный вечер.

Телец

В этом месяце вы наполнены безудержным желанием узнать больше нового. Вы ищете новые впечатления, которые расширят ваше мировоззрение. Тельцы готовы решительно действовать и реализовать свои идеи.

Обязательно сделайте те дела, которые долго откладывали на потом, сейчас самое время для этого. Примените свой новый опыт на работе и его обязательно оценят по достоинству.

Близнецы

Если вы испытываете трудности в отношениях или финансовом плане, переоцените свое поведение. Ответственно относитесь к финансовым расходам и уделяйте больше внимания своему партнеру.

В конце месяца ожидайте скорых изменений в карьере. Не бойтесь идти на встречу чему-то новому, будьте готовы к решительным действиям.

Рак

Полная Луна прольет свет на ваши отношения. Вы увидите, кто действительно готов вас поддержать и прийти на помощь. Избавьтесь от людей, которые только пользуются вами. Это придаст уверенность и силы.

Четко определите свои цели и решительно идите к ним.

Лев

Вы можете чувствовать, что застряли на работе. Львы стремятся к признанию и, возможно, повышению на работе. Вы чувствуете себя незаметным. Но не беспокойтесь, упорно работайте и получите достойный шанс подняться.

Уделите время себе, подумайте обо всех событиях, которые произошли с вами за последнее время и сделайте выводы.

Дева

Ваши отношения с партнером улучшатся, вернется гармония и мир. Уделите время себе, не стоит зацикливаться только на работе. Найдите баланс между работой и развлечениями. Отдых с партнером будет лучшим решением в июле.

Сейчас вам кажется, что карьера застыла, но это не так. Развивайте свои навыки и не упустите выгодное предложение.

Весы

Вы уже не помните, когда последний раз отдыхали. Уделите время себе, это идеальная возможность расслабиться и сосредоточиться. Отложите список дел и работу и отдохните. Наполняйтесь энергией и новыми силами.

Если вы прислушаетесь к своей интуиции, то это будет насыщенная месяц, который принесет вам новые возможности и успехи.

Скорпион

Этот месяц для Скорпионов удачен в плане работы. Вы получите выгодное предложение или новые возможности для реализации. Больше общайтесь с людьми, заводите новые знакомства. Это может помочь вам добиться новых успехов на работе.

Ваша планета Марс находится в доме карьеры, что делает июль очень влиятельным для вас.

Стрелец

Вы легкомысленно тратите деньги. Энергия полной Луны поможет вам правильно спланировать свой бюджет. Избегайте спонтанных покупок, ответственно относитесь к сбережениям.

Конец июля – прекрасное время для ваших отношений с партнером. Уделите любимому человеку больше времени.

Козерог

Пора решительно действовать, хватит сидеть на месте и чего-то ждать. Идите к своей цели, не смотря ни на что.

Возможно, вам нужно провести выходные в одиночестве, чтобы насладиться собственной энергией и выяснить, чего именно вы хотите.

Водолей

Проведите немного времени наедине с собственными мыслями, мечтами и желаниями. Ежедневная рутина поглотила вас. Отдохните, чтобы перезагрузиться и наполниться энергией и силами.

Водолеев ждут большие изменения и они будут фундаментом для будущего успеха. Начните с маленьких шагов, чтобы достичь своей цели.

Рыбы

Полная Луна освещает ваш дом дружбы, поэтому пора собраться компанией и провести вместе выходные. Наслаждайтесь жизнью и заводите новые знакомства. Они могут помочь вам в будущем.

Рыбы могут встретить свою любовь. Венера обещает вам романтический конец июля.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака, где рассказывал, как повезет Львам, а Девы столкнутся с проблемами.



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