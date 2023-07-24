Ждите мурашек на теле: каким знакам зодиака ретроградная Венера готовит сюрпризы

Гороскоп на неделю, начавшуюся 24 июля, содержит несколько сюрпризов. Не всегда приятных, ведь в воскресенье состоялась встреча Меркурия с Ураном. Это может зажечь огонь неожиданного вдохновения. А может принести и неприятные повороты судьбы. Тем не менее, Венера, перешедшая в ретроградное движение, побуждает всех искать красоту в своих недостатках и никогда не забывать, что совершенства не существует.

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Астрологи рассказали, как транзиты недели скажутся на каждом из знаков зодиака. Найдите свой прогноз на ближайшие дни дальше.

Овен

Вы можете быть по уши влюблены в кого-то, кого только что встретили. Этот человек вызывает у вас мурашки по коже. Возможно, вы еще даже не были на первом свидании, но уже не можете выбросить объект своей влюбленности из головы. Такой же может оказаться реакция на давнего партнера. Воспользуйтесь случаем, чтобы возродить романтику между вами. Между тем, вы становитесь более чувствительными к тому, что говорят о вас люди. Это может беспокоить, огорчать или раздражать. Учитесь не зависеть от мнений других.

Телец

У вас может начаться семейная дискуссия про переезд. Это может быть смена места проживания всей семьей, отъезд кого-то на учебу или в долгую командировку. Приготовьтесь, что обязанности по планированию возложат именно на вас. Тем временем ваши отношения станут менее напряженными. Вы сейчас способны учиться лучше формировать партнерское общение – лучше слышать друг друга и понимать потребности. Двигайтесь в этом направлении, эти уроки вам очень пригодятся в будущем.

Близнецы

Вас посетит муза на этой неделе. Вас может внезапно озарить вдохновение, которое поможет вам решить повседневную проблему. И это облегчит жизнь не только вашу, но и ваших близких. Запишите или хорошо запомните эту идею – она вам еще понадобится. Если недавно в вашей жизни произошел прорыв, сейчас вы ощущаете большую уверенность в себе. Все ваши самоанализ и внутренняя работа действительно начинают приносить плоды, и это расчищает путь к более интересным возможностям в ближайшем будущем.

Рак

Сейчас у вас есть два собственных "я" – настоящее и будущее. И у них разные цели. Ваше будущее "я" хотело бы, чтобы вы откладывали больше денег в сбережения, тогда как ваше настоящее "я" надеется, что у вас будет больше денег в будущем. Прислушайтесь к тому, что говорит с вами о будущем. Оно поможет вам сформировать подушку безопасности. В романтических отношениях вы стали лучше понимать, что хотите от партнера. Теперь скажите ему об этом вслух и вы, вероятнее всего, получите желаемое.

Лев

Вы хотите сменить карьеру. Но вас пугает, что переход может потребовать от вас слишком много усилий по обучению и переформатированию мышления. Блокируйте отвлекающие факторы и продуктивно используйте энергию своего ума для поиска новых решений карьерной головоломки. Есть смысл ожидать прорыва. Также для вас пора превратить свое жилье в настоящий дом, где уютно и приятно находиться. Займитесь декорированием помещения – это вас вдохновит. И не забудьте устроить вечеринку-новоселье.

Дева

Сейчас вы можете научиться пользоваться своей интуицией еще лучше. Ваш духовный поиск приведет вас к более ясному видению своей жизни и целей. За последний год или около того вы, возможно, были слишком обременены объемами информации, документов и общения, с которыми вам приходилось иметь дело. Но сейчас будет легче. Подумайте о том, как организовать потоки информации удобнее. Вы перестанете пропускать срочное и важное, а ваша производительность обязательно возрастет.

Весы

Какой-то человек из вашего не ближайшего окружения начнет играть в вашей жизни большую роль. Так, если вы ищете любовь, друг может стать вашим романтическим партнером. А простой знакомый может превратиться в настоящего друга, который выслушает вас и поддержит. Цените тех, кто рядом с вами. Несколько проблематичными сейчас могут быть финансовые вопросы, но зарабатывать деньги станет все же несколько проще. Вселенная наконец-то пошлет вам возможности, о которых вы просили. Они все еще могут находиться немного вне вашей зоны комфорта, поэтому обратитесь к тем, кто может дать вам профессиональный совет.

Скорпион

Ваш роман дошел до той стадии, чтобы перерасти во что-то более серьезное. Устройте по этому поводу праздник, на который позовите друзей и родных. Познакомьте любимого человека с ними. Возможно, это станет началом вашей семьи. Вселенная сейчас благосклонна к вам и готова оказать столько помощи, сколько вам нужно. Вы могли замечать, как в вашей жизни все происходит в нужном месте в нужное время. То, чего вы так долго желали, может стать реальной возможностью, которой вам останется только воспользоваться.

Стрелец

Вы можете ощутить сильное желание включить в свою жизнь больше путешествий. Возможно, вы недавно вернулись из поездки и вам не терпится отправиться в путь снова. Или вы соскучились по поездкам. Пора изучить нетрадиционные способы удовлетворить ваше влечение к путешествиям. Это может быть ведение тревел-блога, поездка в гости или пеший поход по окрестностям, где вы до сих пор не бывали. Также сейчас хорошее время вводить в свою жизнь хорошие привычки – откорректируйте свой сон и диету.

Козерог

Вас ждет повышение по работе, расширение штата или начало собственного бизнеса. В любом случае, ждите новых обязанностей. Поэтому начните оттачивать свои лидерские качества прямо сейчас. До недавнего времени вы ощущали определенный застой в сфере творчества. Однако теперь мешающие вам факторы начнут ослабевать. Беритесь за музыкальный инструмент, кисть или ручку. Начните выделять немного времени каждый день для творческого хобби и ваша жизнь наполнится новыми эмоциями, которых вам так не хватало.

Водолей

Вы хорошо поработали в предыдущие недели и для вас настала пора отдохнуть. Не корите себя за это. Небольшая пауза нужна вам сейчас, чтобы не потратить остатки сил и не выгореть. Возьмите несколько выходных и окружите себя приятными людьми, чтобы выспаться и зарядиться положительными эмоциями. Также сейчас хорошая возможность начать планировать свою жизнь на будущее. Вспомните, какие мечты в прошлом заставляли ваши глаза гореть и подумайте, что вы можете сделать, чтобы воплотить их в жизнь.

Рыбы

Вы испытываете желание изменить рутину своей жизни. Вас увлекают лекции по производительности, вас привлекает философия минимализма, вы с удовольствием вносите изменения в свой график и пространство. Не отказывайте себе в этом. Это действительно способ привлечь в жизнь что-то новое и хорошее. За последний год или около того вы, возможно, много думали о том, как улучшить свое общение, сделать так, чтобы вас лучше понимали. Попытайтесь записывать свои мысли на бумаге или проговаривать важные для вас вещи перед зеркалом. Так вам будет легче заставить замолчать внутреннего критика, живущего в вашей голове.

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