Ждет сильная энергия: гороскоп на неделю для всех знаков

Венера вместе с Юпитером в Тельце зажгут страсть в ваших отношениях и позволят отдохнуть и расслабиться. Однако Дева образует мощную связь с Плутоном 21 сентября, и это даст вам возможность использовать свою темную сторону для мотивации, чтобы достичь большего.

Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, но не забывайте о своих обязанностях. Астрологи составили гороскоп, который поможет все спланировать.

Овен

Солнце в Деве находится в вашем доме повседневных дел, поэтому пересмотрите ваш распорядок дня. Возможно, что-то мешает вам двигаться вперед. Внесите изменения и вы увидите, что впустите положительную энергию в свой дом. Также не забывайте о своем духовном состоянии, уделяйте время для того, чтобы отдохнуть и обдумать свои чувства и страхи.

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Телец

На этой неделе у вас могут возникнуть небольшие проблемы в отношениях с партнером. Солнце в Деве находится в вашем доме романтики и свиданий. Тельцы будут чувствовать себя отчужденными и брошенными. Вам следует изменить свое мышление и пересмотреть отношение к любимому человеку.

Близнецы

Солнце находится в вашем доме семьи, поэтому вы можете поссориться с кем-нибудь из родных. Откровенно поговорите и расскажите о своих чувствах, чтобы конфликт не затянулся. На работе тоже могут возникнуть небольшие проблемы, но вам следует приложить больше усилий и изменить свой подход к выполнению задач.

Рак

У вас может возникнуть спор с кем-то из семьи. Они выражают свое видение вашей жизни, а вы с этим не согласны. Найдите компромисс и докажите, что ваш путь правильный и приведет вас к успеху. Не бойтесь рассказывать о своих целях и желаниях.

Лев

Солнце в Деве находится в вашем финансовом доме, поэтому на этой неделе вы можете совершить выгодную покупку или инвестировать деньги в то, что принесет вам прибыль в будущем. Но ответственно относитесь к своим расходам и помните о целях, чтобы не совершить импульсивные покупки, которые навредят вашему бюджету.

Дева

Вы чувствуете неуверенность и нерешительность, хотя для этого нет оснований. Солнце в вашем знаке находится в доме доверия. Это означает, что вам необходимо больше ценить свои усилия и пройденный путь. Составьте план и придерживайтесь его и не ждите подходящего момента, чтобы начать двигаться вперед.

Весы

Сейчас подходящий период, чтобы исследовать свой внутренний мир и уделить время саморазвитию. Займитесь йогой или медитацией, это поможет наполниться силами и энергией. Пересмотрите распорядок дня и внесите некоторые изменения, чтобы не перегружать себя.

Скорпион

Вы можете считать, что ваш друг выбрал неправильный путь и вы чувствуете, что вы должны сказать ему об этом. Но помните, что друг может не прислушаться к вам, поэтому следует просто предложить свою помощь, если она действительно нужна. Уделите лучшее больше времени своему партнеру и приятно проведите романтический вечер.

Стрелец

Вы можете почувствовать разочарование из-за того, что ваши идеи и мысли недостойно оценивают другие, но это не сигнал от Вселенной, что вам нужно сдаться. Наоборот, идите к своей цели и не обращайте внимания ни на что. Поддержка близких поможет во всем разобраться и выбрать правильный путь. Вас может заинтересовать семейное дерево на этой неделе. Поэтому уделите внимание семье, посмотрите фото и откровенно поговорите.

Козерог

Вы настолько уверены в своих действиях, что никто и ничто не способны сбить вас с толку. Но возможно, вам нужна поддержка, поэтому не отталкивайте родных и друзей. Лучше прислушайтесь к ним и определите, какие советы будут полезны для вас.

Водолей

Солнце в Деве находится в вашем доме финансов и инвестиций. Будь аккуратны, принимая важные решения. Лучше все тщательно обдумайте, прежде чем подписывать договор или инвестировать деньги. Если вы сделаете правильный выбор, Вселенная обязательно создаст возможности для реализации и улучшения своего дохода.

Рыбы

У вас может возникнуть небольшой спор с партнером из-за разных взглядов на жизнь. Солнце находится в вашем доме отношений, поэтому будьте осторожны в высказываниях на этой неделе. Выслушайте партнера и расскажите о своих целях, вам нужно вместе принять правильное решение, удовлетворяющее вас обоих.

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