Начинается период трансформации: чья жизнь изменится в ближайшее время. Гороскоп

Рождение молодой Луны всегда несет с собой определенное обновление, шанс на трансформацию. На этой неделе начался новый лунный цикл, а значит, многие из нас ощутят его влияние на собственной жизни.

Астрологи рассказали, что в ближайшее время произойдет в жизни представителей всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз.

Овен

Шесть планет сейчас находятся одновременно в ретроградном движении и кажется, что хаос является единственной константой. Но этот хаос вам подвластен. Вы находитесь на пути к своей лучшей жизни, даже если вам так не кажется. Будьте терпеливы к себе и к процессу. С пониманием относитесь к определенному дискомфорту – это чувство поможет вам увидеть, что вы подавляли в себе в течение многих лет, и очиститься от того, что больше не служит вашему благу.

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Телец

У вас словно открылось окошко секретного чата со Вселенной, и вы наконец-то понимаете, что лучший способ осуществить свои самые сокровенные желания – это двигаться по жизни так, будто все, о чем вы просили, уже принадлежит вам. Доверяйте Вселенной, верьте, что каждая ее молекула работает на вас. Вы заслуживаете жить той жизнью, которую хотите. Игнорируйте ощущение хаоса – высшие силы заботятся о вас.

Близнецы

Вы чувствуете себя растерянно. У вас нет дорожной карты с целями и желаниями, чтобы двигаться по жизни уверенно. Остановитесь, расслабьтесь и выдохните. Посвятите время себе и подумайте о том, чего бы вам хотелось. Только не пытайтесь вернуть что-то из прошлого – ностальгия не принесет в вашу жизнь ничего хорошего. Вам нужны свежие перемены, ими и займитесь.

Рак

Ретроградный Меркурий снова вынес на поверхность вашей жизни кого-то из прошлого. Не поддавайтесь на его провокации. Это просто урок, чтобы вы поняли: то, что вы уже отпустили, не приносит пользы, не нужно тянуть его обратно. Поблагодарите этот опыт и снова отпустите. Даже если ценой этого будет временное чувство пустоты внутри. Лучше сосредоточьтесь на том, что в работе для вас открылся хороший шанс на сотрудничество с человеком, который может многому научить вас. Но и поучиться при этом у вас.

Лев

Триггеры, которые нарушают ваше внутреннее спокойствие – это возможность для роста. Это шанс заглянуть в себя, поработать над своим внутренним состоянием и избавиться от всего, что мешает вам расти. Сезон шести ретроградов откроет вам ваше новое "я". Если проблемы, с которыми вы столкнулись, связаны с партнером, найдите способ решить их вместе. Вы можете работать как одна команда, просто научитесь идти друг другу навстречу.

Дева

Завистники могут сказать, что вам все удалось легко, но вы знаете всю правду о демонах, которых преодолевали на своем пути. Найдите минутку, чтобы почтить свои усилия. Следующий раздел вашей жизни потребует от вас беспристрастности. Вам придется отвергнуть внутренние и внешние суждения и довериться Вселенной. Нонолуние в вашем знаке обещает вам любовь и дружбу. Общайтесь с близкими осознанно и вы узнаете друг друга лучше.

Весы

Если у вас что-то не получается, возможно это потому, что на самом деле оно вам не нужно? У Вселенной свой план относительно вас, поэтому не зацикливайтесь на неудачах и откройтесь возможностям. В глубине души поверьте, что испытываемый сейчас дискомфорт является частью процесса роста. Позвольте себе больший риск, будьте эмоционально открытым и искренним человеком и не бойтесь говорить о своих чувствах. В то же время отпустите свои ожидания по отношению к другим людям.

Скорпион

Новолуние принесло с собой портал в перезагрузку и освобождение. Загляните внутрь себя, найдите все, что послужило вам, но больше не справляйтесь со своей задачей и попрощайтесь с ним. Это поможет вам обновиться как личности. Так же, как и отказ от ограничительных шаблонов. Но не забывайте о старых ранах. Именно сейчас они будут сказываться.

Стрелец

Вы хорошо знаете, чего хотите от любви. Более того, у вас есть человек, от которого у вас перехватывает дыхание и ради которого вы готовы открыть свои личные границы. Но помните о продолжающемся периоде многих ретроградов и действуйте осторожно. На этот раз не следует игнорировать красные флаги. На работе же все развивается хорошо. Вы готовы научиться игнорировать завистников и недоброжелателей.

Козерог

Иногда плохих дней больше, чем хороших, и это правда жизни. Вам нужно примириться с ней, заглянуть за пределы своих иллюзий и осознать, что яд может быть одновременно и лекарством, если правильно им воспользоваться. Каждый раз, сталкиваясь с препятствиями, останавливайтесь и спрашивайте себя, какой урок несет вам этот опыт. Утешения ищите в романтических отношениях. Старайтесь поглубже понять своего партнера, чтобы создать себе тихую гавань в жизни.

Водолей

Вы чувствуете, что застряли. Вы словно бегаете по кругу и не можете вырваться за пределы своих шаблонов. Попытайтесь вместо того, чтобы изображать спокойствие или рационализировать свои эмоции, посмотреть на все объективно. Выскажите свою правду, честно скажите о собственных нуждах. Но не пренебрегайте при этом своими желаниями. В творчестве выражайте себя смело и бесстрашно. Результаты будут волшебными.

Рыбы

Ретроградное движение планет заставляет вас чувствовать, что и в вашей жизни все застряло и откатывается назад. В этот момент вспомните, что всё в вашей жизни происходит ради вас, а не для вас, поэтому порой может быть сложно. Откровения, которые вы получаете, дадут вам ясность относительно вашего истинного пути и цели. Так что не бойтесь задавать неудобные вопросы. Не бойтесь вырваться из добровольной тюрьмы. В любви старайтесь быть максимально понятными. Разговаривайте с партнером о своих желаниях и взаимных обязательствах. Если вы не продемонстрируете своих намерений, партнер не узнает, как пойти вам навстречу.

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