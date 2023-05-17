Ждет поворотный момент: жизнь каких знаков сменит новолуние в мае

Новолуние в Тельце 19 мая ознаменует начало нового этапа в жизни некоторых знаков зодиака. Это будет действительно кульминационный момент, который может привести к более глобальным трансформациям.

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По словам астрологов, новолуние откроет новые возможности и покажет перспективные дороги. Невозможно достичь финиша, не сделав первого шага. Проекты и начинания в период новолуния будут иметь решающее значение. Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям придется переосмыслить ценности и поставить перед собой важные приоритеты. Настало идеальное время, чтобы неспешно двигаться вперед навстречу желанному и неизвестному.

Телец

Вы любите быть в центре внимания. Даже если вы считаете себя интровертами, согласитесь, ощущение, когда ваши таланты замечают и высоко оценивают, вам очень нравятся. Новолуние 19 мая станет словно яркой вспышкой, которая зажжет вашу звезду. Вы действительно будете на вершине. В карьере дела будут идти вверх, будут щедрые доходы и вознаграждения. Вы словно посмотрите на себя с другой стороны и осознаете, насколько вы выросли за последний год. Астрологи советуют рисковать, говорить правду, верить в себя и открываться новым перспективам. Вы находитесь на пороге серьезных перемен.

Лев

Новолуние 19 мая будет иметь влияние на ваш четвертый дом личных дел и партнерства. Вам захочется стабильности, уверенности и безопасности. Вы словно попытаетесь спрятаться от всего мира в маленькой комнатушке – наедине, или вместе с партнером. Новолуние может стать началом перемен в доме. Например, вам захочется сделать ремонт, украсить комнаты или вообще переехать в новое жилье. Тепло, гармония, уют и комфорт – это то, чего вам сейчас очень не хватает.

Скорпион

Период новолуния станет решающим в сфере партнерства. Вам придется пересмотреть личные отношения и сделать судьбоносные выводы. Звезды советуют искренне поговорить с партнером и семьей. Вы хотите, чтобы вас слышали и вами дорожили. Вы будете готовы к переменам, если вы поймете, что направление и динамика отношений вас больше не устраивают.

Водолей

Новолуние будет иметь влияние на ваш десятый дом публичного имиджа и социального взаимодействия. Вы будете в центре внимания. О вас будут говорить и вами будут восхищаться. Если вы рискнете подать резюме на перспективную вакансию или захотите поучаствовать в каком-нибудь конкурсе – звезды прочат высокую вероятность победы. Решительность не будет напрасной.

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