Кто успеет разбогатеть до конца мая: названы знаки-счастливчики

До конца мая остается не так уж много времени. Но астрологи утверждают, что он может стать временем подлинного финансового везения.

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Гороскоп на ближайшие недели рассказывает, каким знакам повезет. Узнайте, что предвещают звезды именно вам.

Овен

Серьезных изменений своего финансового положения вам ждать не приходится. Ситуация в целом будет стабильной, но помните о сохраняющемся до конца месяца риске непредвиденных расходов. Большие покупки лучше пока отложить. Особенно учитывая, что впереди ожидается нестабильный период.

Телец

Вас ждут значительные прибыли – ожидаемые и незапланированные. Причем везти представителям знака будет не только в финансовых вопросах. Постарайтесь не терять из-за этого голову. Лучший способ воспользоваться полученным, это вложить его. Подходите к выбору проектов для инвестирования с умом и уже в скором времени получите хорошие плоды.

Близнецы

В конце мая вас ждет карьерный прорыв с соответствующим ростом прибыли. Впрочем, многое зависит от ваших усилий. Если вы не постараетесь обеспечить себе продвижение вперед, удача может и не повернуться лицом к вам. Так что действуйте.

Рак

С начала месяца вы чувствуете, как ваш денежный поток все усиливается. И ближе к концу месяца он будет становиться все более бурным. Буквально в конце мая ожидайте очень выгодные предложения от партнеров или давних коллег или знакомых. Даже если их идеи будут казаться абсурдными, все равно рассмотрите их всерьез – они могут оказаться весьма выгодными.

Лев

Количество денег, которые вы получите в ближайшее время, позволит вам устроить неплохой шопинг или потратиться на свои давние мечты. Не отказывайте себе в этом. И рискните сыграть в лотерею – денежный дождь может выпасть именно из-за подобных занятий.

Дева

Вам нужно обращаться с деньгами особенно осторожно. Ваш финансовый поток сейчас на минимуме и ждать шанса на дополнительные заработки не приходится. Со всеми проблемами придется справляться своими силами. Воспринимайте это как возможность поучиться на собственных ошибках. Это всего лишь неудачная полоса и скоро она закончится.

Весы

Подходите к расходам осознанно и взвешенно, если вы не хотите получить серьезные проблемы с финансами. Совершайте только действительно необходимые покупки, а любые излишки откладывайте в сбережения. К примеру, начните откладывать на приобретение собственного жилья. Каждая сэкономленная сейчас гривна окупится.

Скорпион

Ваша склонность к риску может сильно вас подвести. Импульсивные расходы могут опустошить ваш бюджет. Поэтому планируйте свои покупки заранее и не вносите в список того, что не является чем-то действительно для вас необходимым. По возможности, обратитесь к финансовому консультанту, чтобы исправить свои привычки.

Стрелец

Удачное начало месяца может вскружить вам голову, но не обольщайтесь на это. В конце мая удача отвернется от вас и придется полагаться только на строгий расчет. Не тратьте и не вкладывайте деньги бездумно – высок риск того, что эти расходы будут напрасными. Дайте себе время как следует подумать о применении своих денег.

Козерог

Постарайтесь проявить себя в работе. Ваше руководство сейчас настроено дать вам повышение с ростом зарплаты. Не стесняйтесь инициировать разговоры об этом, представлять свои идеи, быть заметным работником. Удача на вашей стороне, поэтому не сидите, сложа руки.

Водолей

У вас заканчивается период штормов и качелей на финансовом фронте, и уже вскоре дела наладятся. На заоблачные успехи не рассчитывайте, но постарайтесь насладиться стабильностью, которую посылают вам звезды.

Рыбы

Вы переросли свое положение, в том числе финансовое. Но переход на следующий этап и рост не дадутся вам легко. Придется выйти из зоны комфорта и приложить дополнительные усилия. Не теряйте времени, потому что это окно возможностей открылось вам не надолго.

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