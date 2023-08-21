Ждет неожиданный визит: в сентябре три знака столкнутся с прошлым

В счастливое будущее невозможно стремиться, не отпустив прошлое. Ошибки и неудачи следует воспринимать как бесценный опыт, однако чрезмерное зацикливание на них может привести к психологическим травмам.

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Астрологи сообщили не слишком приятную новость – в сентябре в дверь некоторых знаков внезапно постучит прошлое. Придется столкнуться с ностальгией и разбередить старые зарубцованные раны. Звезды советуют задуматься: возможно, Вселенная пытается уберечь вас от повторения старых ошибок?

Водолей

Вас будут просто преследовать события и люди из прошлого. Но есть и отличная новость – вы будете полны энергии и уверенности, и вам будет казаться, что нет никаких трудностей, которые вы не сможете преодолеть.

Следует обратиться за поддержкой к родным и близким – они дадут хорошие советы. Главное – действовать взвешенно и осторожно.

Будьте честны и искренни с собой. Осень – время меланхолии, так что позвольте себе потосковать по прошлому, чтобы потом с новыми силами идти вперед. Скорбь может прийти и без причины, но вероятнее всего к депрессивным настроениям приведут травматические переживания, которые придется переживать снова и снова. Совет простой – прошлое нужно отпустить, хоть вам и понадобится некоторое время, чтобы исцелиться от тяжких воспоминаний.

Овен

Сентябрь будет месяцем испытаний и глубинных трансформаций. Вы давно убегали от тяжкой правды. Вы просто отгораживались от нее физически и эмоционально, надеясь, что игнорируя проблему, сможете спокойно жить дальше.

В сентябре придется столкнуться с прошлым. Вы многое держали в себе, скрывая эти переживания от внешнего мира. Даже самые близкие люди не догадывались, насколько вам тяжело.

Одиночество и грустые воспоминания стали слишком тяжелой ношей. Нельзя постоянно контролировать и подавлять свои эмоции. Вам нужно наконец-то признать свои чувства и поделиться ими. Меланхолия является частью жизни, но она не должна определять, кем вы являетесь или как вы живете. Трудности не продлятся вечно. Скоро придет белая полоса, главное – перестать замыкаться в себе.

Близнецы

Когда вам грустно, вы словно прячетесь в свой панцирь. Вы чувствуете, что становитесь для близких обузой и хотите решать проблемы самостоятельно. Жалеть себя – это нормально, однако не стоит отказываться от помощи.

Поддержка поможет облегчить душевную боль. Вы же знаете старую добрую истину, что самая темная ночь – перед рассветом. Прошлое не может управлять вами, вам нужно собрать все силы для решительного шага вперед. Когда вы чувствуете подавленность, вспомните, что вы не одиноки. Есть люди, которые вас поддерживают и понимают. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы справиться со своими чувствами и восстановить равновесие.

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