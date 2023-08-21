Могут праздновать: у трех знаков зодиака будет очень счастливая неделя. Гороскоп

Жизнь состоит из взлетов и падений, а после черной полосы всегда идет белая. Часто мы сосредотачиваемся именно на негативе и не осознаем моменты счастья.

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По словам астрологов, представителей трех знаков в конце лета ожидает невероятно радостный период. Львы наконец-то найдут свой путь к успеху, а Девы погрузятся в творчество.

Близнецы

Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы исправить прошлые ошибки, решить незавершенные дела и начать амбициозные проекты. Не сомневайтесь в себе, доверяйте интуиции и будьте уверены в своем выборе.

Астрологи советуют уверенно идти вперед и решиться на риск. Однако не забывайте дарить внимание и любовь близким. Будьте открыты к новым идеям и знакомствам, займитесь самообразованием.

Попытайтесь решить определенные проблемы самостоятельно, а не полагаться на помощь других. Вы почувствуете сильные эмоциональные изменения, вам словно удастся исцелиться травматического опыта. Вы снова начнете наслаждаться жизнью.

Лев

Вы чувствуете себя энергичными и готовыми к новым вызовам. Сложный период в жизни завершился, наконец-то у вас будет возможность отдохнуть. Пора возобновить связь с собой и прислушаться к своим желаниям.

Впереди – многообещающая дорога, и вы действительно встали на путь успеха. Вы готовы делиться с окружающими не только своими знаниями, но и безграничной любовью. От природы вы альтруисты: всегда готовы прийти на помощь, решить чью-то проблему, утешить и поддержать. Отдавая энергию другим, вы тоже внутренне наполняетесь. Звезды советуют заняться благотворительностью.

В личной жизни все тоже будет прекрасно. Просто наслаждайтесь романтикой и семейным уютом. Однако в финансовых делах вероятны проблемы. Расходы будут постоянно расти, вы будете находиться под сильным давлением. Сохраняйте спокойствие и старайтесь соблюдать свой бюджет.

Дева

Вы почувствуете сильную тягу к творчеству и романтике. Не пытайтесь останавливать творческие порывы своей рациональной прагматичностью – мол, в жизни есть вещи и поважнее. Попытайтесь остановиться в безумном ритме и прислушаться к собственным желаниям. Купите мольберт и начните рисовать, попробуйте написать книгу, займитесь вышивкой или запишитесь на танцы – только не игнорируйте свои желания. Творчество принесет вам чистую подлинную радость.

Отпустите прошлое, освободитесь от ограничений и рамок. Вероятно, вы будете немного озабочены своей внешностью, пытаясь выглядеть идеально – особенно это касается одиноких Дев, которые на этой неделе будут иметь все шансы встретить любовь всей жизни. Не стоит беспокоиться, вы выглядите фантастически.

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