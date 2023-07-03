Ждет насыщенный месяц: кому июль принесет деньги и любовь. Гороскоп

Полнолуние в Козероге 3 июля ознаменует для некоторых знаков зодиака начало переломного момента. Козерог – это знак, который помогает делать мудрый выбор, поэтому лунная фаза подчеркнет необходимость смены приоритетов и выхода из зоны комфорта. 10 июля активный Марс образует транзит с практической Девой, усиливая интерес к самосовершенствованию и обучению.

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По словам астрологов, с 11 июля и в течение двух недель Меркурий будет находиться в Леве, побуждая к творчеству и активному отдыху. Ретроградная Венера начнется 22 июля и продлится до 3 сентября – в этот период гармония в личной жизни может пошатнуться, а чувствам придется пройти испытание.

Овен

3 июля полнолуние в Козероге будет влиять на сектор вашей карьеры. Вероятны переводы на высшие должности, собеседования и повышение зарплаты. Если вы долгое время были недовольны своей работой и хотели чего-то большего – пора действовать. Однако принимать решение следует в начале месяца, ведь во время ретроградной Венеры ваш энтузиазм может быстро угаснуть.

Телец

Полнолуние в Козероге может натолкнуть на серьезные размышления о следующем жизненном этапе. Июль – благоприятный месяц для творчества и самовыражения. Ретроградная Венера принесет неприятные разговоры и неожиданные откровения. Придется поработать над решением проблем и недоразумений.

Близнецы

Финансовая ситуация наконец-то наладится. Меркурий в Леве – очень благоприятный "денежный" транзит. По всей вероятности, вы найдете новые источники дохода, попробуете себя на фрилансе или решите открыть онлайн-бизнес. Вы сможете преодолеть неуверенность в себе. 17 числа новолуние в Раке активирует вашу зону денег и ценностей. Вы будете посвящать все свободное время самореализации. Ретроградная Венера побуждает к отдыху и творчеству – вам нужно снизить уровень стресса.

Рак

Будьте откровенны и говорите о проблемах прямо. Излишняя драматизация ни вам, ни вашему окружению не нужна. Новолуние в вашем знаке придаст сил и уверенности, тогда как ретроград может повлиять на финансовое состояние. Не стоит делать импульсивные покупки и вкладывать деньги в сомнительные проекты. Конец июля может стать для вас периодом неудачных финансовых решений, так что будьте осторожны.

Лев

В начале месяца вы будете чувствовать усталость и истощение. Пора уделить внимание здоровью, полезным привычкам и правильному питанию. А вот сезон Льва – ваше звездное время. Вы готовы к переменам, общению, переговорам и важным решениям. Наконец-то в вашей жизни наступит яркая полоса. На работе будут доходы и удачные проекты, а в личной жизни – неожиданные признания.

Дева

Июль наполнит жизнь радостью и романтикой. Марс в вашем знаке вдохновит на спонтанные поступки. Вы сможете добиться всех поставленных целей. В конце месяца ретроградная Венера вынудит остановиться и отдохнуть. Слишком активный образ жизни может истощить и привести к переутомлению.

Весы

В июле у вас будет больше ответственности как на работе, так и дома, однако стоит найти время для отдыха. Несмотря на большую нагрузку, вы будете испытывать вдохновение для творчества. Ретроградная Венера доставит некоторые недоразумения в отношениях не только с партнером, но и с друзьями. Не исключены оскорбления и конфликты.

Скорпион

Впереди вас ждет насыщенный месяц. Полнолуние в Козероге освещает вашу зону общения, что может принести неожиданные новости. На работе вам, вероятно, предложат повышение или важный контракт. Особенно удачным месяц будет для предпринимателей и владельцев бизнеса – дела пойдут вверх, а прибыль будет фантастической. Однако во время ретрограда избегайте принятия сомнительных деловых решений. Не связывайтесь с людьми или брендами, которые могут поставить под угрозу вашу репутацию.

Стрелец

В начале месяца ждите новых рабочих предложений. Вы готовы приложить усилия, чтобы получить должность или признание, которых вы заслуживаете. Здоровье может пошатнуться от чрезмерного стресса и переутомления, поэтому не пытайтесь игнорировать сигналы вашего организма о том, что вам нужен отдых. Период ретроградной Венеры – не лучшее время для новых проектов и громких обещаний.

Козерог

Июль будет благоприятным для путешествий. Попытайтесь хотя бы на несколько дней отвлечься от ежедневной рутины и работы. Эмоционально нестабильный период принесет не только тревоги и волнения, но и откровенные разговоры, поддержку и заботу. Ретроградная Венера также может помочь вам узнать силу уязвимости или преодолеть горе. Ожидайте, что в этом сезоне Льва вы будете очень заняты, будь то эмоциональные или финансовые дела.

Водолей

"Стойкость" станет ключевым словом месяца. Изнуряющий рабочий график, тяжелые новости, переутомление и стресс могут привести к проблемам со здоровьем. Будьте внимательны к крайностям в своем стремлении к самосовершенствованию на работе. Сейчас время не выбирать себе ненормированный график.

Рыбы

Возможно, вы достигли важной цели или вплотную приблизились к ней. Начало июля принесет празднования и громкие вечеринки. В личной жизни возникнут недоразумения, вероятно, вам даже захочется подвести черту касаемо дальнейшего партнерства. Но не решайте эти вопросы сгоряча.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на июль 2023 года для всех знаков зодиака.

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