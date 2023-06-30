Кто разбогатеет в июле: финансовый гороскоп для всех знаков

Когда Юпитер находится во втором или одиннадцатом домах, он приносит богатство и удачу. Большинство знаков зодиака получат выгоду и прибыль в июле.

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Однако достичь финансовых высот будет нелегко, потому что с 17 июня по 4 ноября Сатурн будет ретроградным и заставит упорно работать. Астрологи составили гороскоп, который поможет заранее подготовиться и спланировать свои расходы.

Овен

Овнам, возможно, придется работать сверхурочно, чтобы добиться успеха. Избегайте рабочих поездок, они могут быть бескорыстными для вас. Для бизнесменов это хорошее время в финансовом плане. Сначала расходы будут высокими, но в конце месяца они снизятся.

Телец

Первая неделя июля будет удачной для вас, инвестиции принесут хорошую прибыль. Возможно, вы найдете дополнительный доход из других источников. Для бизнесменов в первые две недели дела пойдут хорошо, но потом можете нести убытки. Сэкономьте деньги в начале июля, потому что в конце месяца может быть кризис на работе.

Близнецы

В июле вас ждет успех и новые достижения. Близнецов могут повысить на работе или повысить зарплату, но будьте осторожны со своими расходами. Бизнесменов в первой половине месяца ожидают новые проекты и хорошая прибыль.

Раки

Этот знак ждут препятствия на работе, которые приведут к финансовым потерям, ваш доход будет меньше. Вы очень трудолюбивы, но не достигнете поставленной цели в этом месяце. Это не самое лучшее время для больших инвестиций. Бизнесмены могут проиграть своим конкурентам, контролируйте свои расходы и не берите кредиты.

Лев

В этом месяце удача будет на вашей стороне. Вы, возможно, получите наследство или ценный подарок. Некоторые инвестиции из прошлого принесут вам высокую прибыль. Используйте этот период для достижения поставленных целей. У бизнесменов дела будут идти хорошо, но партнеры могут столкнуться с некоторыми потерями.

Дева

Этот месяц будет нестабильным в финансовом плане. Контролируйте свои расходы и откладывайте деньги на вторую половину июля, потому что расходы могут быть высокими и неожиданными. Не делайте инвестиций. Бизнесменам нужно быть внимательными с людьми, потому что могут встретиться мошенники. Не доверяйте даже самому близкому человеку.

Весы

В июле Вселенная благосклонна к вам. Ваши ожидания, скорее всего, оправдаются, если вы хотите сменить работу. Вы получите выгодное предложение, но хорошо все обдумайте. Для бизнесменов это благоприятное время для открытия новых предприятий.

Скорпион

Вас могут повысить на работе или предложить вакансию с большим доходом, будет много возможностей для роста. Возможны незначительные проблемы со здоровьем, поэтому затраты будут направлены на это. Бизнесмены расширят свой бизнес и получат хорошую прибыль.

Стрелец

В этом месяце Стрельцы смогут доказать свою ценность на работе и получить благосклонность от начальства. Вам необходимо усовершенствовать свои навыки ведения переговоров и получить больше преимуществ для себя. Для бизнесменов это хорошее время для инвестиций.

Козерог

В первой половине месяца могут возникнуть некоторые неожиданные затраты и препятствия. Вторая половина июля благоприятна для повышения на работе. Но это неудачное время для расширения бизнеса, а прибыль может быть меньше, чем вы ожидали.

Водолей

В этом месяце вас ждут финансовые расходы. Не подписывайте никакие документы, хорошо не прочитав их. Дела могут пойти не так, как вы запланировали, поэтому экономьте деньги на расходы. Бизнесменов ждут неудачи и утраты.

Рыбы

Месяц не будет отличаться высокими доходами. Но вы можете выиграть в лотерею или получить деньги в подарок. Бизнесменам лучше воздержаться от инвестиций в новые проекты, не вкладывайте деньги в рискованные предложения.

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