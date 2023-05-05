Затмение уже сегодня: какие знаки ожидает прогресс и процветание. Гороскоп

Сегодня, 5 мая, произойдет лунное затмение. Астрологи говорят, что оно побуждает всех нас отпустить то, что уже отжило свое – это должно принести облегчение жизни и даже успех.

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Гороскоп для всех знаков зодиака на этот непростой день уже готов. Узнайте, что предвещают звезды именно вам.

Овен

Вас ждет напряженный день. Составьте планы по своей работе или бизнесу, как получить прибыль в будущем. Работайте тщательно и это повысит вашу самооценку. Но не забывайте о хорошей атмосфере на работе. Также вы сегодня можете ожидать хороших новостей от кого-то из членов семьи.

Телец

Это будет день прогресса. Ваш престиж вырастет и настроение улучшится. На работе думайте о деньгах, которые она вам принесет – это пойдет на пользу. Тельцам, занимающимся бизнесом, стоит ожидать появления союзника, который поможет добиться успеха. Советы по работе ищите у своих партнеров, прежде всего романтических.

Близнецы

Возможно, вам придется поторопиться со своими делами, однако это даст вам много преимуществ. Вы можете закрыть какой-нибудь важный и давний проект. Ваши дети будут сегодня радовать вас, а отношения в семье будут сердечными. Вечерняя прогулка принесет вам не только пользу, но и хорошее настроение.

Рак

Будьте очень внимательны к своему здоровью. В работе или обучении ищите совета старших. Сегодня для вас вероятны чрезмерные расходы, на которые вам придется пойти против своей воли. Семейные проблемы решайте с помощью родительского совета.

Лев

Вас ждет день счастья и семейного благополучия. Но на рабочем месте вам может понадобиться помощь коллег. Вы добьетесь успеха в любой работе, которую делаете с истинной преданностью. Но не забывайте контролировать свой гнев и следить за словами. Свободное время проведите с юными родственниками.

Дева

Сегодня хороший день, чтобы заняться общественно полезным трудом. К примеру, благотворительностью. Также у вас есть шанс получить продвижение по работе. Совершенные в этот день сделки будут успешными, в том числе о покупке недвижимости. Но проверяйте все подробности договоров. Ваши братья или сестры помогут вам.

Весы

Ждите заслуженной похвалы. Также вы можете сегодня получить новый источник прибыли. Если вам придется принимать решения относительно своих детей, посоветуйтесь с их отцом или матерью. Одалживать деньги сегодня стоит только у ближайших родственников. А вот партнеру хорошо будет открыть свои чувства к нему.

Скорпион

Конкуренция на работе сегодня будет не в вашу пользу. Ваш успех придет несколько позже, но не забудьте посоветоваться со специалистами. Эти неприятности компенсирует благополучие в семье. Будьте внимательны к своему здоровью и при необходимости сразу обращайтесь к врачу.

Стрелец

Сегодня хороший день, чтобы укрепить свое финансовое положение. Это поможет вам более уверенно смотреть в будущее. Но избегайте споров на рабочем месте, вы рискуете проиграть. По всей вероятности, вам придется принять сегодня несколько сложных решений, в том числе о будущем вашей семьи.

Козерог

У вас будет насыщенный день, но вы сможете найти время для своего спутника жизни. Это принесет вам чувство истинного счастья. Постарайтесь закрыть все большие дела до полудня – это может принести вам дополнительный успех в работе. Семья сегодня будет гордиться вами.

Водолей

Удача на вашей стороне, поэтому принимайте большие решения, в частности, об открытии бизнеса или вложении денег. Возможно, вам придется отправиться в деловую поездку, и это будет полезно. Если вы учитесь, будьте готовы к внезапной проверке ваших знаний.

Рыбы

Ваши желания сегодня будут исполняться, словно действует какая-то магия. Также вы можете ожидать какого-то знаменательного события в семье. Занимайтесь в этот день общественной деятельностью, так вас заметят нужные люди. Если вы стремитесь к отношениям или браку, присмотритесь к окружающим. Если вы уже в отношениях, проведите вечер со своим партнером.

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