В мае поменяется все: каким знакам следует готовиться. Гороскоп Таро

Астрологи обещают, что май станет в целом успешным месяцем для всех знаков зодиака. Тарологи могут дополнить эту картину, дав полезный совет согласно карте месяца каждому из них.

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Узнайте, что Таро предвещают именно вам. Многие из нас будут переживать изменения, к которым лучше быть готовыми.

Овен – Колесница

Май может стать тем месяцем, когда вы прервете свою спячку и вернетесь в игру. Встаньте с дивана и вернитесь к активности – физической и умственной. Если это дается вам непросто, начните с постепенной смены своего графика. Вам может не хватать мотивации и вы можете проваливаться в бесцельное пролистывание соцсетей или монотонную работу. Попытайтесь использовать май, чтобы найти здоровые способы проводить свое время. Ближе к концу месяца у вас появится шанс найти новых друзей или любовь. До того времени будьте внимательны к себе и знайте, что день, проведенный за чтением, приготовлением пищи, прогулкой или разговором с другом, может стать отличным источником вдохновения.

Телец – Четверка мечей

Похоже, что в этом месяце вы выиграли финансовый и карьерный джекпот. Причина тому – ваши давние усилия, о которых вы могли уже даже позабыть. Готовьтесь получить неожиданное вознаграждение. Не позволяйте мелким неприятностям мешать вам наслаждаться плодами своего труда и жизнью вообще. Прекратите умалять свою ценность и собственные достижения. Как только вы позаботитесь о своей самооценке, другие захотят последовать вашему примеру. Так что делитесь своими успехами, не держите их в секрете. Если вы позволите себе находиться в центре внимания, это окупится.

Близнецы – Туз мечей

Для вас существует достаточно высокая вероятность начать совершенно новую работу. А все потому, что ваше мышление сейчас претерпевает трансформацию и это влияет на реальность вокруг вас. Признайте это и начните получать удовольствие вместо тратить драгоценное время и энергию на тоску по тому, чего еще или уже не существует. Полезной для вас сейчас будет поездка куда-нибудь далеко. Новая среда позволит вам по-новому взглянуть на собственное отношение к себе. Начните отслеживать, как вы себя чувствуете после того, как занимаетесь определенной деятельностью или отношениями, чтобы быстрее разобраться в них. Этот май оставит вам немало полезных уроков. Будьте за них благодарны.

Рак – Паж мечей

Посвятите месяц тому, чтобы более четко сообщать о своих желаниях и нуждах окружающим. Кажется, вы разрешали другим людям нарушать ваши границы на работе или в личных отношениях. Пора это прекратить. Делитесь своими настоящими эмоциями и жизнь станет для вас заметно легче. Помните, как хорошо учиться у жизни и сколько нового вы можете открыть для себя. Это укрепит вашу уверенность в себе и поможет гармонизировать отношения с друзьями и любимыми людьми. Так что сделайте в мае для себя что-нибудь особенное – устройте спа-день или потратьте все выходные на прогулки в одиночестве. Вы – самая лучшая компания для себя.

Лев – Четверка мечей

Вам не дает спать по ночам что-то незавершенное из прошлого – проект, который вы поставили на паузу, или отношения, в которых не поставлена точка. В мае вы получите шанс довести все до конца. Но не торопитесь и не форсируйте события. Перерыв, который вы возьмете, чтобы все обдумать, будет очень полезным и продуктивным. Еще лучше, если вы позволите себе отдохнуть от телефона и соцсетей. Выйдите на прогулку, послушайте пение птиц и шум ветра. Возвращайтесь к социальной жизни, когда поймете, что чаша вашего ресурса наполнилась до краев.

Дева – Солнце

Все цели, которые вы поставили себе, становятся достижимыми. Вам выпала одна из самых счастливых карт в колоде Таро. Вы проделали так много внутренней и внешней работы над собой и той жизнью, которую хотите для себя. И вы этого заслуживаете. Не удивляйтесь подаркам судьбы – материальным и нематериальным, а приветствуйте их с благодарностью и любовью. Впереди еще большее счастье. Не стесняйтесь делиться позитивом, который происходит с вами. Это позволит нужным людям увидеть ваш потенциал. Вы можете так встретить друга, любовника или делового партнера, о котором мечтали.

Весы – Десятка мечей

Вы наконец-то избавитесь от того, что мучило вас долгое время. И процесс отрезания этого ломтя не будет болезненным. Вы просто наконец разберетесь в том, что или кто заслуживает места в вашей жизни, а что нет. И если вы пренебрегали своей семьей и близкими из-за того, что были заняты работой, романом или чем-то еще, май даст вам шанс вернуться в нужное русло и искупить свою вину. Будущее прояснится, как только вы начнете бороться с разросшимися в вашей жизни сорняками.

Скорпион – Смерть

Вы переходите в режим Феникса. Те части вашего прошлого, которые вы переросли, ваши блоки, с которыми вы все еще себя отождествляете, больше не существуют для вас. Возможно, вас мучило чувство вины или стыд за то, что когда-то случилось с вами – вы почувствуете, что больше не страдаете от него. Если нет, приложите усилия, чтобы сознательного от него избавиться. Вы почувствуете себя совершенно новым человеком. В скором будущем вас ждет важное партнерство – возможно, романтическое, а может и деловое. Впустите в свою жизнь возможность для взаимного единения и поддержки.

Стрелец – Шестерка жезлов

Наконец-то к вам приходит заслуженное признание. Возможно за проекты, которые вы создали много лет назад. Купаясь в лучах славы, запускайте что-то новое, что позволит вам жить жизнью, которую вы хотите, а не той, которая вас больше не устраивает. Заведите новый планировщик, чтобы уверенно пройти этот путь. И обязательно найдите время, чтобы отпраздновать новое начало. Вы найдете баланс между рабочим и личным и улучшите отношения с близкими. Не стесняйтесь извиняться и признавать свои ошибки, это сблизит вас с теми, кто вам дорог.

Козерог – Туз жезлов

Вспомните, что смысл достижения целей заключается не только в деньгах или признании, но и в чувстве собственного призвания и удовлетворении, которое вы получаете при этом. Благодаря ему вы можете открыть новые грани удовольствия от собственной работы. Даже если это временный проект. Впрочем, давайте себе возможность отвлечься от работы, чтобы освоить новые хобби или заняться развитием навыков. Ваша карта символизирует новый раздел вашей жизни, в котором вы ставите свои желания и пристрастия превыше всего. Работа не должна быть единственным аспектом вашей личности, поэтому давайте себе возможность немного снять напряжение. Сделайте что-нибудь новое руками, выберитесь на природу, просто выйдите за пределы своей зоны комфорта. Любая деятельность должна доставлять вам удовольствие.

Водолей – Король кубков

В вашу жизнь, в ваше сердце приходят новые люди, и это прекрасно. Они наполняют все происходящее с вами смыслом. Май будет для вас временем для углубления романтических отношений или превращения дружбы в семью. Вы можете ощутить более глубокое чувство связи со своей семьей или семьей любимого человека. Любовь будет переполнять вас. Если вы хотите сосредоточиться на своем партнере, отправляйтесь вместе в поездку. А вот путешествие в одиночестве станет для вас временем восстановления любви к себе, так что рассмотрите и такую возможность. Оставайтесь открытыми для нескончаемых возможностей, которые у вас под рукой в этом месяце.

Рыбы – Пятерка мечей

Похоже, внутри вас идет серьезная борьба за перемены. Для улучшения ситуации вы должны сделать полезные шаги в тех аспектах своей жизни, которые кажутся вам болезненными или несогласованными. Вспомните, как полезно отпускать то, что уже не работает и не приносит ничего хорошего. Не избегайте трудных разговоров, изменения своего распорядка или расстановки границ в отношениях – вы от этого только выиграете. Не относитесь к себе с сожалением, ведь вы не жалки. Относитесь с любовью и уважением, посвящайте хотя бы немного времени только себе и общайтесь с теми людьми, которые заставляют вас чувствовать себя цельной и завершенной версией себя. Потому что именно таким человеком вы и являетесь.

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