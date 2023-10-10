Затмение уже близко: кому гороскоп на неделю предвещает трудные времена

Венера будет напротив Сатурна в тот же день, когда Плутон идет прямо, это означает, что Овен, Дева и Скорпион, возможно, расстанутся со своими романтическими партнерами на этой неделе. Марс вошел в Скорпион и заставляет всех знаков чувствовать себя злыми и сонливыми.

Набирайтесь сил и энергии, чтобы преодолеть все препятствия и проблемы. Астрологи составили недельный гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Овен

Вам придется пережить еще одну неделю тяжелых времен и это пугает вас и наполняет неуверенностью и нерешительностью. Соберитесь с силами и не впадайте в панику. Изменения в жизни начнутся, когда Плутон будет двигаться прямо и его энергия поможет облегчить ваше эмоциональное бремя. Овны преодолеют боль и напряжение, занимаясь творчеством. Поэтому найдите то, что доставляет вам удовольствие, чтобы отвлечься от трудных событий.

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Дева

Плутон вернет вас на верный путь и вы сможете преодолеть все препятствия. Не падайте духом, нужно пережить эти события, чтобы изменить свою жизнь. В будущем вы поймете, зачем эти вызовы были на пути. Девы изменятся и усилят свое духовное состояние. Отстаивайте свое место и права, вы слишком много работали, чтобы от чего-то отказаться.

Скорпион

Эта неделя будет тяжелой, потому что вы многое ждете от нее. Сосредоточьтесь на своих целях и уверенно идите к цели несмотря на все невзгоды Вы сильные и это поможет преодолеть препятствия. Скорпионы получат ценный опыт и смогут справиться с проблемами в будущем. Используйте знания и делайте то, что доставляет вам удовольствие.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывал, кому солнечное затмение принесет кардинальные изменения.

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