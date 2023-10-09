Солнечное затмение принесет кардинальные изменения: кто почувствует больше всего. Гороскоп

С астрологической точки зрения мы вступили в трудную неделю. 14 октября в небесном театре запланировано кольцевое солнечное затмение, которое в сочетании с Южным Узлом принесет драматические изменения многим из нас. Мы будем наконец-то готовы разорвать кармические шаблоны и отпустить что-то из нашей жизни навсегда.

Астрологи рассказали, к чему готовиться представителям всех знаков зодиака. Узнайте свой прогноз из материала дальше.

Овен

На этой неделе вы можете почувствовать необходимость изменить что-либо в своей жизни. Присмотритесь к своим отношениям – вам может захотеться изменить чье-то отношение к себе. И это рискует превратиться в источник конфликта. Проблема, которая может казаться непреодолимой, с большой вероятностью возникнет на работе. Вам может быть трудно получить помощь. Не паникуйте и действуйте постепенно. Главное – не убегать от проблемы, а сделать первый шаг.

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Телец

Звезды указывают на необходимость изменить свое отношение к собственному телу и к уровню стресса в жизни. Вы готовы честно и полностью решить эту проблему и так привнести в свою жизнь ощутимые положительные изменения. Препятствия могут возникнуть в сфере отношений. Особенно если речь идет об отношениях на расстоянии. Не бойтесь разговаривать со своим партнером. Решения найти можно всегда, если не скрываться от диалога.

Близнецы

Приготовьтесь к тому, что вам захочется поспорить, изменить чье-то мнение. Вы тут же встретите этому значительное сопротивление. Не пытайтесь сгладить острые углы. Лучше будет найти союзников и укрепить свои позиции посильнее. Энергии на это у вас хватит. Что может вас подвести, так это противоречие между тем, что вы хотите делать и тем, что вам делать надо. Вам может казаться, что вы упускаете веселье или возможности из-за обязанностей перед семьей. Очень важно видеть эту дихотомию, чтобы вы могли сделать верный выбор.

Рак

Возможно, вы сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь члену семьи стать на правильный путь. Вас беспокоит выбор, который делает этот человек, и вы готовы любой ценой уберегать его от ошибок. Но это не лучший подход. Избегайте советов, лучше подавайте пример. На работе избегайте промедления с выполнением задач. Если вы преодолеете сопротивление рутине, вы сможете многое сделать. И получить ощущение счастья из-за собственных успехов.

Лев

Похоже, вы боретесь за власть вокруг какого-то контракта или юридического вопроса. Ваше желание победить может побуждать вас пойти даже на запрещенные приемы. Воздержитесь от этого. Лучше обратитесь за помощью к экспертам, прежде чем предпринимать какие-то шаги. Подумайте о том, чтобы заручиться помощью юриста или поищите союзников, которые помогут вам сориентироваться в ситуации и найти более четкий путь вперед. Ваш бюджет сейчас находится под давлением и необходимость экономить вас удручает. Но постарайтесь не прибегать к расточительству. Потом вы себя за это поблагодарите.

Дева

Вселенная дает вам дополнительный источник дохода, и вы полны решимости им воспользоваться. Имея большое количество энергии и видя шанс на победу, вы можете почувствовать, что участвуете в гонке за достижение своих целей. Однако путь может оказаться более сложным для вас. Не сдавайтесь из-за трудностей. Вложенные усилия принесут вознаграждение. В отношениях сейчас хорошее время для налаживания диалога с партнером. Если вы одиноки и ищете любовь, вы можете встретить кого-то, кто ищет серьезных и преданных отношений. Возможно, что между вами и этим человеком существует довольно значительная разница в возрасте – пусть это вас не отталкивает.

Весы

Хотя обычно вы стремитесь к миру, сейчас вы чувствуете готовность к конфронтации. Ваш уровень энергии находится на максимуме и вы готовы вступить в драку, не задумываясь о последствиях. Но вам очень важно мудро выбирать сражения. Победа ради победы не доставит вам радости. Следуйте своим истинным ценностям и желаниям. После битвы вам, вероятно, захочется уединения. Вы можете получить приглашение, которое вам захочется отклонить. Сбалансировать личные потребности с обязательствами может оказаться непростой задачей, но вы справитесь.

Скорпион

У вас может возникнуть соблазн использовать свою врожденную убедительность, чтобы манипулировать кем-то, заставляя его делать то, чего вы хотите. И хотя это может дать вам ощущение контроля над ситуацией, все же лучше направьте свой потенциал на что-то более конструктивное. Возвратите себе ощущение силы с помощью положительных действий и сосредоточьтесь на создании чего-нибудь выдающегося. Что вам, возможно, будет непросто на этой неделе, так это противостоять соблазну весело провести время с друзьями вместо работы. Расставляйте приоритеты вдумчиво.

Стрелец

На этой неделе вы можете легко поссориться с близким другом. Вас раздражает ее или его эгоистическое или незрелое поведение в конкретной ситуации. Но попытки указать на это встретят яростное сопротивление. Если вы цените эту дружбу в долгосрочной перспективе, лучше отступите и сосредоточьтесь на работе над собой. В глубине души вы понимаете, что успех приходит благодаря упорному труду, но ваша мотивация сейчас близка к нулю. Вам может показаться, что другим все дается легко и это может вызвать у вас зависть. Отпустите эти эмоции, лучше потратьте силы на свои дела.

Козерог

Вы можете оказаться втянутыми в борьбу за власть, например, с боссом на работе или влиятельным родственником или другом. Вместо того чтобы немедленно вступать в конфликт, сначала трезво оцените ситуацию и подумайте, какие сильные черты сейчас на вашей стороне. Поможет ли этот конфликт достижению ваших целей, принесет ли пользу в долгосрочной перспективе? Вам будет нелегко получать желаемое на этой неделе. Не давайте этому ощущению выбить вас из колеи. Этот период скоро пройдет и ваш прогресс в жизни возобновится.

Водолей

Вам может сильно захотеться отправиться в путь. Но не все близкие будут согласны на это, что вас сильно огорчит и разочарует. Вместо того чтобы поддаваться этим эмоциям, возьмите ситуацию под контроль и спросите себя, какие действия вы можете предпринять, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Также в ближайшие дни вы увидите, что некоторые желаемые вещи или достижения стоят вам больше, чем вы рассчитывали. Попытайтесь взглянуть на это с более широкой точки зрения. Возможно, Вселенная отправляет вас в путешествие по более сложному пути, чтобы в конце дать большее вознаграждение.

Рыбы

Ваши финансы могут на этой неделе резко пошатнуться. Планируя затраты, думайте о долгосрочной перспективе, а не о моментальных выгодах. Избегайте импульсивных решений и сомнительных инвестиций. Сосредоточьтесь на контроле своих расходов и более обдуманном подходе к сбережениям. Между тем, ваши отношения начинают терять баланс. Возможно, вы слишком много работаете, оставляя мало времени на отдых и общение. Или вы уделяете слишком много времени потребностям других, а не своих. Поработайте над равновесием в жизни. Будьте внимательны к тому, как вы проводите свой досуг.

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