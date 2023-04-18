Затемнение пробудит тайные желания: гороскоп для всех знаков до конца недели

Солнечное затмение в Овне, которое состоится 20 апреля, пробудит энергию и тайные желания. В этот же день начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 14 мая и станет толчком для глубинных трансформаций.

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По словам астрологов, все знаки зодиака ощутят влияние солнечного затмения. Близнецам звезды советуют немного отдохнуть и взять несколько дней отпуска, а Львы смогут достичь важной цели, способствующей развитию карьеры.

Овен

Солнечное затмение – ваш шанс наконец-то перевернуть страницу и двигаться вперед с новыми силами и надеждами. Не изменяйте своим ценностям. Вам захочется стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Ретроградный Меркурий может внести коррективы в денежные дела.

Телец

Если вы чувствуете бессилие, страх и неуверенность, то период солнечного затмения – лучшее время, чтобы освободиться от всех блоков. По словам астрологов, ваши давние и забытые мечты начнут воплощаться в жизнь. Ретроградный Меркурий на следующий день начнется в вашем знаке и заставит вас пересмотреть свое отношение к общению.

Близнецы

Вы слишком устали за последние месяцы. Пора взять отпуск и отправиться в небольшое путешествие. Вам нужно отдохнуть, перезагрузиться и в одиночку поразмышлять о важных проблемах. Этому будет способствовать и ретроградный Меркурий, акцентируя внимание на уединении и переосмыслении.

Рак

Для вас период солнечного затмения станет новым стартом в карьере. Астрологи советуют выйти из зоны комфорта, быть лидером в коллективе и, наконец, озвучить свои идеи и грандиозные планы. Вы снова встретитесь с друзьями, по которым очень скучали. Ретроградный Меркурий перезагрузит ваши отношения.

Лев

Солнечное затмение будет побуждать к новым открытиям и саморазвитию. Вам захочется посетить новые места или даже страны, расширить горизонты и изменить жизнь. На работе вы сможете добиться важных целей для дальнейшего успеха. Ретроградный Меркурий побуждает вас переосмыслить и переоценить свое видение карьеры.

Дева

Солнечное затмение для вас – период осознания, переосмысления и откровенных разговоров. Старайтесь быть честными с собой. Кроме того, вам захочется хотя бы на несколько дней отвлечься от работы и отдохнуть на природе. Ретроградный Меркурий потребует от вас смелости изменить свое мнение.

Весы

Противоположности притягиваются. Солнечное затмение в Овне поможет вам укрепить свои сильные стороны и работать над трудностями. В личной жизни будут важные разговоры, которые вдохновят на судьбоносные размышления. В период ретроградного Меркурия звезды рекомендуют проявить сочувствие и доброту.

Скорпион

Вы будете маленькими шагами идти к большим целям. Солнечное затмение в Овне поможет вам сделать небольшой шаг в правильном направлении к эмоциональному, психическому и физическому здоровью. В личной жизни возможны новые отношения или углубление близости с партнером.

Стрелец

Солнечное затмение в Овне побуждает говорить свою правду прямо и четко. Людям нужно ее услышать. Позже в тот же день начнется сезон Тельцов, который поможет улучшить благополучие и финансовую сферу. Ретроградный Меркурий заставит обратить внимание на здоровье.

Козерог

Вам захочется покоя, уюта и эмоциональной безопасности. Но звезды не советуют закрываться в коконе. Напротив, на этой неделе вы должны быть открытыми и активными. Не бойтесь говорить о своих чувствах.

Водолей

Во время солнечного затмения вы можете открыть новые возможности. Главное – быть в правильном месте в правильное время. А еще важно слушать, о чем говорят другие – вам нельзя пропустить важную информацию. На следующий день начинается ретроградный Меркурий, который поможет более точно и быстро определиться с дальнейшими целями.

Рыбы

Вам нужно внести больше структурированности в общение с окружающими людьми. Следите, чтобы ваши слова не расходились с делом. Период ретроградного Меркурия поможет нормализовать некоторую неразбериху в рабочих делах и преодолеть разногласия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков апрельское солнечное затмение станет судьбоносным.

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