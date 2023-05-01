Затемнение принесет финансовые успехи и важные шаги в отношениях: гороскоп

Неделя с 1 по 7 мая будет очень нестабильной. Меркурий все еще будет ретроградить, сезон затемнений продолжается, поэтому не удивительно, что некоторые знаки ощутят усталость, стресс и беспокойство.

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По словам астрологов, неделя начинается с ретроградного Плутона 1 мая. В это время, вероятно, возникнут старые темы, придется разбираться с нерешенными задачами и делами. В целом период будет характеризоваться необходимостью возвращения в прошлое. 4 мая Венера встретится с Нептуном, поэтому звезды прочат эмоциональные качели, напряженность и нервозность в отношениях. Наконец, 5 мая произойдет лунное затмение, которое может кардинально перевернуть жизнь.

Овен

1 мая Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме финансов. Будут интересны знакомства и предложения. Есть возможность выгодного восстановления связи с влиятельным лицом. Это ваш шанс снова пересмотреть детали. Вы можете чувствовать себя беспокойно из-за всех разговоров. Не беспокойтесь и внимательно воспринимайте информацию. Просто еще не время действовать.

Телец

1 мая Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме самооценки. Готовьтесь быть в центре внимания. Вы можете получить комплимент от своего босса, и вдруг все взгляды зала обратятся на вас. Это идеальная возможность донести свою точку зрения. Звезды советуют возобновить отношения с друзьями.

Близнецы

1 мая Солнце в Тельце соединяется с ретроградным Меркурием в вашем доме конфиденциальной информации. Так что все тайное станет явным. Вы можете переоценить дружбу и посмотреть на людей по-новому. На работе вероятны задержки.

Рак

1 мая Солнце в Тельце соединяется с ретроградным Меркурием в вашем доме публичных связей. Вероятно, вы станете частью какого-нибудь важного общественного проекта или события. Ваше усердие поможет оптимизировать процессы.

Лев

Будут некоторые перегрузки на работе. Это связано с тем, что 1 мая Солнце в Тельце соединяется с ретроградным Меркурием в вашем доме карьеры. Ваша популярность и производительность будет расти, но это будет пропорционально внезапному увеличению количества обязанностей. Звезды рекомендуют сосредоточиться на новом методе зарабатывания денег.

Дева

Для вас начало мая – период осознания и размышления. Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме мудрости и духовных знаний. Что-то коренным образом изменит вашу мотивацию. Вдруг вы увидите мир по-другому. В личной жизни возможны трудности, но не следует быть слишком критичными по отношению к маленьким недостаткам партнера.

Весы

У вас может появиться новый источник дохода, ведь Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме инвестиций и источников пассивного дохода. Вы изобретательны, легко адаптируетесь к новым обстоятельствам и способны обрабатывать множество информации. Сейчас вы, скорее всего, сосредоточены на создании финансовых возможностей. Вы можете найти новые инвестиции и источники пассивного дохода. В конце недели звезды рекомендуют отдохнуть.

Скорпион

Май принесет перемены в личной жизни. 1 мая Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме отношений. Возможно, настало время для очень серьезной дискуссии. Изменения могут быть и положительными. Речь идет об официальном предложении, переезде в новое жилье или формировании общего семейного бюджета. Ваши отношения могут стать достаточно серьезными.

Стрелец

На работе будут важные встречи и переговоры. 1 мая Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме работы и коллег. Вам нужно многое наверстать в общении с коллегами и руководством. Если вы временно переехали в другой город или страну, на этой неделе будут разговоры о возвращении домой.

Козерог

Пора отвлечься от работы. Солнце в Тельце соединится с ретроградным Меркурием в вашем доме любви и романтики. Подумайте о романтических свиданиях, маленьких сюрпризах и отдыхе вдвоем. Уделите время семье и партнеру – вы слишком долго их игнорировали из-за проблем на работе.

Водолей

Благоприятная неделя, чтобы начать определенные изменения в доме. Возможно, вы захотите сделать ремонт, переклеить обои или купить новую мебель. Это хорошее время, чтобы избавиться от хлама и выбросить ненужные печи. Вы также можете обсудить переезд с членами семьи.

Рыбы

1 мая Солнце в Тельце соединяется с ретроградным Меркурием в вашем доме общения. Астрологи прочат определенные сложности и разочарования на работе. Но в личной жизни дела пойдут на лад. Вероятны даже новые знакомства, которые станут началом многообещающего романа.

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