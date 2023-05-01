Четыре самых 'токсичных' знака зодиака: они могут 'отбирать' энергию у других

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди в вашем окружении "высасывают" энергию своих собеседников. Обычно после общения с такими людьми чувствуешь себя измотанным, разбитым и просто не по себе.

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Астрологи издания fabiosa.fr назвали пять самых токсичных людей по знаку зодиака. Уровень энергии после общения с ними близок к нулю.

Скорпион

Он может сокрушать других, чтобы добиться своей цели. Представители этого знака не испытывают угрызений совести за предательство человека и часто действуют тихо и тайно. Скорпион — отличный манипулятор, поэтому при взаимодействии с ним нужно быть предельно осторожным.

Овен

Овны по своей природе должны быть первыми во всем, именно поэтому они часто стараются показать окружающим, что они лучшие. Люди этого знака могут намеренно обесценивать достижения своих "противников" ради достижения своей цели.

Дева

Девы прирожденные перфекционисты с одной поправкой: они ждут, чтобы все было идеально не только для них самих, но и для окружающих. Если их что-то не устраивает, представители этого знака не остановят своих усилий, пока не получат желаемое.

Девы всегда знают, как все должно быть, и не приемлют, когда что-то идет не по их планам.

Стрелец

В целом уроженцы Стрельца милы и непритязательны, но когда у них плохое настроение, страдают все. Они становятся очень требовательными, властными и капризными. В такие моменты каждый должен танцевать под их дудку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи назвали пять наиболее эгоистических знаков зодиака, которые ставят свои интересы на первое место.