Трем знакам будет не сладко: кого ждет 'адская' неделя

В разгар сезона затмений, которыми руководит Марс, представителям некоторых знаков зодиака будет действительно несладко. Состоится транзит через сверхчувствительный знак Рака, поэтому избежать эмоциональных качелей на этой неделе будет невозможно.

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По словам астрологов, масла в огонь добавят ретроградный Меркурий и Плутон. Возможно, в первую неделю мая многие ощутят безнадежность и потерю сил.

Телец

Ретроградный Плутон начнет возвращаться через Водолея и ваш 10-й дом авторитета. Это значит, что пора быть жестоко честным с собой. Не обольщайтесь лишними иллюзиями. Чем скорее вы примете всю сложность ситуации, тем быстрее начнете действовать, чтобы решить эти проблемы. В конце недели ситуация уже не будет казаться столь критической. Вы почувствуете просветление и ясность в следующих шагах. Астрологи также предсказывают сомнения и неопределенность по поводу чувства собственного достоинства и системы ценностей. В конце концов, лунное затмение коснется вашего сектора отношений, так что у вас будет более чем достаточно причин для сомнений. Используйте это время, чтобы расставить приоритеты.

Лев

Плутон начнет свой ежегодный обратный оборот через ваш седьмой дом сделок, партнерства и значимых людей. Для вас это станет возможностью пересмотреть некоторые профессиональные вопросы и подумать об упущенных перспективах. Вероятно, настало благоприятное время, чтобы все наверстать. Астрологи говорят, что Солнце (ваш планетарный управляющий) присоединится к ретроградному Меркурию через ваш 10-й дом карьеры. Это, разумеется, означает благоприятные изменения и движение вперед. Новые перспективы вдохновят вас на несколько больше. Звезды советуют не устраивать лишние конфликты, особенно на работе. Неожиданные разговоры могут иметь неожиданные последствия. Поэтому даже если у вас накопилось много вопросов к руководителю, не набрасывайтесь на него с обвинениями. Попытайтесь решить все мирным дипломатическим путем. Что касается лунного затмения 5 мая, то оно активирует ваш четвёртый дом семьи и личных основ и принесет кульминацию, которая изменит жизнь.

Стрелец

Не стройте планы, не проверив дважды свои возможности, особенно финансовые. Новости о рабочем партнерстве могут застать вас врасплох. Наступает период новых связей, переговоров, консультаций и договоров. Астрологи говорят, что в личном или профессиональном плане вы склонны чрезмерно обдумывать планы и предусматривать следующие шаги во время этого неспокойного периода. Однако с лунным затмением в Скорпионе на поверхность выплывут некоторые скрытые моменты. Правда, может быть не такой сладкой, как иллюзии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет всем знакам ретроградный Плутон, который последует за ретроградным Меркурием.

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