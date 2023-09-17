Замечают все детали: какие знаки зодиака самые проницательные

У каждого в окружении есть друзья или знакомые, которые насквозь видят ваши чувства и энергию. Иногда может показаться, что они обладают сверхъестественными способностями, в силу своей возможности чувствовать настроение человека.

Это зависит не только от характера, но и от того, как на вас влияют разные планеты. Астрологи составили список знаков, замечающих все детали.

Козерог

Козероги трудолюбивы, амбициозны и обладают лидерскими качествами, но это не значит, что они не способны замечать мелочей. Козероги обладают мудростью и острым зрением, что помогает им ощущать настроения друзей. Они не будут расспрашивать постоянно как у вас дела. Они почувствуют, когда вам нужен совет и поддержка.

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Близнецы

Близнецы сразу замечают, когда кто-то лжет. Они могут выяснить, почему именно так вы поступили и обязательно найдут причину. Их любопытство приведет к открытию многих тайн, поэтому не стоит от них что-либо скрывать.

Весы

Весы могут быть хорошими посредниками в разговоре или рабочих делах. Они поймут каждую сторону и обратят внимание на мелочи. Их умение внимательно слушать, успокаивать и давать дельный совет помогает в решении важных проблем. Весы легко определят вашу слабость, поэтому будьте осторожны с ними.

Рак

Проницательный Рак больше всего видит эмоциональное состояние друзей или знакомых. Если они ощущают опасность, то сделают все, чтобы минимизировать риски для своей семьи. Раки используют все возможные средства для защиты и нейтрализации врага.

Скорпион

Этот страстный знак обладает склонностью к проницательности и чувственности. Его взгляд будто проникает в самую душу. Скорпионы обладают способностью распознавать, что есть настоящим, а что нет. Их пристрастие к правде, откроет самые сокровенные уголки. Также они способны играть в длинную игру, даже если сразу почувствовали, что что-то не так.

Рыбы

Нептун наделил Рыб магическим свойством понимать то, что не сказано и это делает их лучшими в моменты поддержки тех, кто в этом нуждается. Сильный характер и интеллект позволяют понять чувства, мотивы и проблемы других людей. Рыбы – это друзья, которые умеют читать между строк, испытывая эмоции, когда не хватает слов.

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