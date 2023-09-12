Три знака помирятся с важным человеком: гороскоп на сентябрьское новолуние

Новолуние – время новых начинаний и внутренних трансформаций. Обычно именно в этот период мы формулируем свои желания, строим планы и делаем первые шаги к их реализации.

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Новолуние 15 сентября состоится в земном прагматичном знаке Девы. Астрологи советуют использовать энергию молодой Луны для улучшения финансового положения и поиска новых источников доходов. Кроме того, следует обратить внимание на социальные аспекты. Бывают моменты, когда обиды и гнев буквально ослепляют и не дают возможности оценить ситуацию. Сентябрьсккое новолуние будет побуждать к простоте, гармонии и поиску баланса. Некоторым знакам захочется помириться с важным человеком.

Рыбы

Пора набраться смелости и отпустить прошлое. Вы выдержите этот сложный период, если будете противостоять желанию снова бередить старые раны. Цените настоящий момент и не живите прошлым.

Если ваши отношения были искренними и преданными, однако незначительный спор привел к серьезной ссоре – возможно, вам захочется первым позвонить, чтобы помириться. Есть шанс, что вы заложите основу восстановления доверия и укрепите ваши отношения на долгосрочную перспективу.

С другой стороны, отношения могли причинить вам много боли. Но прошло уже немало времени, а вы до сих пор думаете об этом человеке и не хотите его отпускать. Готовы ли вы начать следующую главу и простить бывшего партнера? Простить, чтобы отпустить и уверенно идти дальше или простить и попытаться начать все с нуля – вам придется делать выбор.

Рак

Вам часто кажется, что вы – однолюб. В вашей жизни есть только один человек, которого вы вознесли на недостижимый пьедестал и наделили высокими стандартами. Вероятно, отношения с этим человеком принесли столько испытаний и страданий, что сама мысль о примирении кажется почти невозможной.

Вы считаете, что ситуация абсолютно безнадежна, поэтому почти не оставляете возможности восстановления связи. Вы сделали сознательный выбор вычеркнуть этого человека из своей жизни и приложили немало усилий, чтобы полностью его забыть. Но в глубине души действительно ли это то, чего желает ваше сердце? Во время следующего новолуния желание связаться бывшим партнером станет все сильнее.

Скорпион

Если в вашей жизни недавно произошла размолвка и вы поссорились с любимым человеком – не расстраивайтесь. Астрологи говорят, что новолуние – идеальное время для примирения и восстановления отношений.

Хотя путь к примирению будет нелегким, но вы готовы переступить через свою гордость, чтобы быть рядом с тем, кого действительно любите. Как будто существует невидимая нить, которая до сих пор связывает вас, и вы не в силах сдерживать свои чувства. Чтобы получить желаемое, возможно придется пойти на некоторые уступки. Энергия новолуния поможет унять ваши страхи и подтолкнет к решительным действиям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на сентябрь, где рассказывал, какие четыре знака разорвут отношения.

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