Юпитер приведет к успеху четыре знака: кому повезет больше всего

Ни одна из планет, имеющих астрологическое значение, не способна принести столько положительных изменений, как Юпитер. Его переход в знак Тельца 16 мая начал новый особо удачный цикл для некоторых знаков.

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Астрологи уже назвали этих счастливчиков. Узнайте, есть ли вы среди них.

Телец

Юпитер заходит в ваш знак, так что вас ждет большой рост за короткий промежуток времени. Он открывает ранее заблокированные дороги и делает доступными возможности, о которых вы давно мечтали. Если вы потратили прошлый год на размышления и планы и сумели отпустить свое прошлое, планета вознаградит вас за проделанную над собой работу. Этот транзит может привести к новым увлекательным проектам, отношениям и начинаниям, поэтому убедитесь, что открыты к людям и будущему. Но не забывайте, что вместе с этим вы предстанете перед риском большого количества ошибок – относитесь к этому с легкостью, как к возможности получить опыт.

Лев

Готовы ли вы к комплиментам, которые уже начинаете получать. Все знания, которые вы накапливали в последние годы, подготовили вас к поворотному моменту в карьере. Юпитер благословит эту вашу сферу изобилием, ростом и процветанием. Это может побуждать вас относиться к своей работе серьезнее, чем когда-либо прежде. Однако, чтобы достичь того, чего вы хотите, вам, возможно, придется пожертвовать личной жизнью – общением с друзьями и отношениями, которые вы переросли. Вы готовы к тому, что ваши амбиции станут важнее давления прошлого. И готовы к карьере, о которой мечтали.

Скорпион

Юпитер в Тельце придаст большее значение вашим отношениям со значимыми людьми. Будь то брак, любые виды партнерства, бывшие влюбленности и даже вражда. Спросите себя, действительно ли вы получали то, что нужно от связей, которые вы решили развивать? Чем больше вы будете стремиться получить от них что-то более глубокое, тем больше получите от Юпитера. Особенно крепкой станет дружба. Человек, находящийся рядом с вами, сможет изменить для вас весь мир. Объединяйтесь и покоряйте невиданные ранее вершины.

Водолей

Ваше сердце Юпитер откроет так широко, как никогда раньше. Вы будете развивать свою личную жизнь посредством любви, нежности и заботы о близких. Улучшайте свое домашнее пространство, сближайтесь с теми, кто особенно важен для вас. Независимо от того, речь идет о вашей кровной семье или о тех людях, кого вы выбрали самостоятельно, Юпитер в Тельце покажет вам, кто действительно достоин быть всегда рядом. Вполне возможно, что вы полностью измените свое окружение. Но не бойтесь, в вашу жизнь придут более значимые люди, которые дадут вам много любви и поддержки.

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