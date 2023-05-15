Юпитер изменит жизнь четырех знаков зодиака: гороскоп на 2023-2024 годы

В астрологии Юпитер называют планетой, которая может оказать наиболее положительное влияние на жизнь и ситуацию. Юпитеру нужно около 12 лет, чтобы вращаться вокруг Солнца, то есть он тратит примерно один год на движение через каждый знак зодиака.

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По словам астрологов, Юпитер – это не просто самая большая планета в Солнечной системе, но и "вдохновляющий учитель", который может показать пути для развития. Он войдет в знак Тельца 16 мая. Юпитер в Овне был ярким и сильным транзитом, который пробуждал к движению и действиям. Переход планеты в следующий знак ознаменует эпоху стабильности, верности и надежности. Тельцами управляет Венера, планета не только любви, но и денег. До 25 мая 2024 Юпитер в Тельце будет побуждать к воплощению материальных целей. Особенно благоприятен этот год для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

Телец

Юпитер откроет ранее заблокированные дороги и предоставит возможности, о которых вы давно мечтали. Астрологи говорят, что вы провели прошлый год с не очень активным Юпитером в вашем духовном и интроспективном 12-м доме. Это был период одиночества, размышлений, отстраненности. Вероятно, вы долго залечивали раны и прощались с травматичным прошлым. Предыдущие отношения или тяжелые события очень вас ранили.

Юпитер в Тельце словно говорит, что пора выйти из своей оболочки. Вы очень выросли за этот период. Транзит может привести к новым увлекательным открытиям, проектам, отношениям и начинаниям, поэтому приготовьтесь к безумным событиям.

Лев

В прошлом году Юпитер двигался через ваш экспансивный девятый дом, поощряя вас к самопознанию, трансформации, образованию и поиску глубокой жизненной философии. Вероятно, вы много читали, учились, путешествовали и знакомились. Это был очень насыщенный и осмысленный период.

Вы хорошо подготовились к кардинальному шагу в вашей карьере. Когда Юпитер войдет в знак Тельца, он наполнит ваш 10-й дом карьеры изобилием, ростом и процветанием. Вам стоит всерьез задуматься о карьерном росте. Кроме того, астрологи прогнозируют, что вы можете дистанцироваться от старых друзей и отношений, которые давно переросли. Вы готовы к тому, что ваши амбиции станут важнее мимолетных чувств. Впереди – карьера, о которой вы так мечтали.

Скорпион

В течение следующего года Юпитер будет поощрять рост в вашем седьмом доме партнерства, побуждая вас переосмыслить отношения. Спросите себя, действительно ли вы получали то, что вам нужно от отношений? Вы стремитесь к глубоким чувствам и длительным связям. Вам надоели мимолетные интриги и романы. По словам астрологов, Юпитер наградит вас встречей с ярким, преданным и эмоциональным человеком. Вы будете на седьмом небе от счастья.

Водолей

Юпитер будет влиять на ваш четвертый дом семьи, поощряя вас развивать свою личную жизнь. Приготовьтесь к неожиданным встречам и признаниям. Семейные Водолеи смогут улучшить свое материальное состояние и укрепить отношения. Дома будет царить настоящая гармония.

Юпитер в Тельце – это транзит, который покажет, насколько важна для вас семья. Вам захочется семейного уюта и тепла. Если вы имели травматические отношения, скорее всего, вы решитесь на то, чтобы перевернуть страницу и начать новый этап в жизни.

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