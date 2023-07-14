Встретят родственную душу: трем знакам повезет в любви в июле

Новая луна, которая 17 июля родится на ночном небе, принесет трем знакам зодиака шанс на любовь. В том числе на любовь с первого взгляда.

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Новолуние этого июля появится в знаке Рака, это означает, что следующие несколько недель будут способствовать романтике и чувствам. Астрологи рассказали, кому больше всего повезет в этой сфере. Узнайте, есть ли среди счастливчиков именно вы.

Рак

В ночь новолуния вы можете столкнуться с тем, в чем вы не были уверены: реальным состоянием ваших отношений. Сейчас вы можете болезненно реагировать даже на малейшие разногласия со своим партнером. Но присмотритесь к этому человеку повнимательнее. Тот, кого вы выбрали, действительно для вас хорошая пара и со временем вы все становитесь все ближе. А эмоциональные качели, заставляющие вас задумываться о поиске кого-то другого, это преходящее. Не забывайте, что из-за неуверенности в себе вы можете потерять нечто значимое, и расставляйте приоритеты правильно. Как только вы сможете обуздать свои эмоции, ваш партнер предстанет для вас в новом свете.

Это правда, что все мы время от времени отдаемся мечтам, но реальность в том, что ваша настоящая жинь далеко не так несчастна, как вам может казаться. Вы находитесь рядом с достойным человеком, разделяющим ваши интересы и увлечения. Проанализируйте свои чувства к нему и поймите их глубину. Это приведет к большей удовлетворенности и позволит вам прожить свою жизнь так, как вы ее себе представляете.

Дева

Вы порой спрашиваете себя, правильны ли ваши текущие отношения. Или это еще один способ потратить время в поисках чего-то лучшего. Новолуние заставит вас задуматься, действительно ли вам назначено что-то лучшее, или стоит научиться довольствоваться тем, что у вас уже есть. Скорее всего, ваше сердце подскажет, что вы хотите от жизни и любви чего-то большего, стремитесь к настоящему счастью.

Вселенная сейчас внимательно слушает сигналы, которые вы ей посылаете. В момент обновления Луны вы получите большие возможности, масштаб которых может даже пугать. Вы очень избирательны, и человек, с которым вы стремитесь к отношениям, должен быть практически безупречным. Некоторые скажут, что это путь в никуда, но на самом деле именно этот путь приведет вас к любви мечты. Вы в хорошем настроении и пришли к выводу, что вам нужно взять на себя ответственность за свою жизнь.

Одиноким Девам звезды рекомендуют ходить на свидания с незнакомцами. Романтический вечер может раскрыть всю глубину ваших чувств. Но старайтесь не терять голову.

Рыбы

У вас есть только одно желание: чтобы вас любили и о вас заботились. Вам хочется остановиться в водовороте романтических приключений и наконец остаться с одним человеком, который подходит вам больше всего. И ваш запрос будет удовлетворен быстро и без труда. Вселенная знает о вашем желании и готова его исполнить. Настоящая любовь уже входит в вашу жизнь. Просто верьте в это и сохраняйте спокойствие. Не форсируйте события – все происходит в правильном темпе. Новолуние покажет вам это, обратив ваше внимание на того самого человека.

Если вы уже находитесь в отношениях, этот период может быть непростым, но он не сможет поколебать происходящее между вами. Вы наконец-то отвергли условности и увидели друг друга такими, какие вы есть. Вы знаете, что реально и правильно именно сейчас, и вы смирились с тем фактом, что отношения всегда полны взлетов и падений. Вы находитесь на пороге открытия своей единственной любви, и когда она раскроется полностью, ваша жизнь наполнится светом.

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