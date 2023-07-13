Ретроградная Венера ударит по четырем знакам: кому будет труднее всего

Романтическая и ориентированная на удовольствия Венера является одной из самых влиятельных планет на звездном небе. Она управляет ценностями и тем, что мы считаем важным в жизни. Вот-вот она войдет в ретроград – произойдет это 22 июля в знаке Льва. 40 дней и 40 ночей планета будет нести исцеление в любовную жизнь, чувство уверенности в себе и отношение к финансам. Главное – не бояться смотреть своим проблемам в лицо.

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Астрологи утверждают, что ретроградное движение Венеры во Льве больше связано с вашими отношениями с самим собой, чем с кем-то еще. Оно прольет свет на некоторые шрамы на вашей самооценке, заставит отпустить чувство стыда и избавиться от травмы, которая мешала вам по-настоящему выразить и полюбить себя. Однако для четырех знаков зодиака период пройдет под знаком драмы. И вот эти знаки.

Телец

Венера – ваша правящая планета, и всякий раз, когда что-нибудь случается с планетой любви, это неизбежно случается и с вами. На этот раз ее ретроград прольет свет на неразрешенные конфликты, которые хранятся в вашем четвертом доме жилища и семьи. Это побуждает вас укреплять чувство причастности через любовь, честность и участие в улучшении вашей личной жизни. Улаживайте конфликты и говорите о том, что вас беспокоит. Если вы сможете разобраться в драме и обрести любовь, этот ретроград поможет вам найти дорогу домой.

Лев

Ретроградная Венера внесет путаницу в сферу вашей уверенности в себе и вашей личности. Несмотря на свою экспрессивность, открытость и даже склонность к эпатажу, вы склонны к чрезмерной саморефлексии. Вы часто переживаете из-за того, что другие думают о вас. Это ретроградное движение побуждает вас проработать некоторые проблемы с самооценкой, которые затуманивают ваши суждения и мешают налаживать здоровое и осмысленное общение. Когда вы их преодолеете, увидите, что именно они лежали в основе многих проблем, с которыми вы сталкивались во всех других аспектах своей жизни. Удвойте любовь к себе, пока Венера ретроградна, и вы не пожалеете. Венера просто хочет, чтобы вы знали, что заслуживаете лучшего — как от себя, так и от других.

Скорпион

В последнее время вы ощущали спад в карьере? Скорее всего вы слишком сильно сконцентрировались на том, можете ли вы добиться желаемых успехов и как вас увидят коллеги. Ретроградная Венера переориентирует ваши ценности, когда речь идет о карьерных целях, профессиональном состоянии и вашем образе как профессионала. Череда неудач должна прерваться. Однако, если вы действовали не лучшим образом и вкладывали слишком мало сил, этот ретроград покажет вам ваши ошибки в полной мере. Венера во Льве даст вам много ответов, которые вы искали. Особенно о проектах, которые, как вам кажется, двигаются в неправильном направлении.

Водолей

Ретроград Венеры особенно ясно освещает проблемы в отношениях и воскрешает конфликты, которые казались уже прожитыми и даже улаженными. И вы почувствуете это сполна. И вы, и ваши близкие будете склонны начинать ссоры и споры друг с другом. Обычно вы предпочитаете избегать таких ситуаций. Только не сейчас. Но ретроградная Венера заставит вас найти точки соприкосновения и пойти на компромисс. Приготовьтесь к тому, что бывшие любовники и старые друзья начнут снова появляться в вашей жизни. Они вдруг поймут вашу ценность для них и даже извинятся или поблагодарят за что-нибудь важное. Однако вы можете узнать, что кто-то затаил на вас обиду. В любом случае уладить разногласия помогут честность и прямой диалог.

Ранее OBOZREVATEL публиковал детальный гороскоп для всех знаков зодиака до конца июля.

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