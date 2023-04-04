Встреча с друзьями или отличные новости из-за границы: гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака

Овны встретятся с друзьями и отлично проведут время. Близнецы получат новости из-за границы, которые могут повлиять на их будущее.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет возможность встретиться с друзьями, обняться, вспомнить прошлое, поделиться хорошими новостями, обсудить насущные проблемы, помечтать о будущих свершениях, словом, хорошо провести время с близкими людьми.

Телец

Продолжается небольшая пауза, вы не слишком сегодня активны, все время о чем-то думаете, анализируете, предполагаете и планируете. Возможно, вам нужно будет дать какой-то ответ, согласиться или отказать в каком-то предложении или просьбе, вот вы и взвешиваете все варианты.

Близнецы

Получайте отличные новости издалека, возможно, даже из-за границы, причем, они будут очень обнадеживающими и перспективными. Возможно, вас пригласят в гости, предложат интересные проекты, связанные с международным сотрудничеством.

Рак

Не сдерживайте сегодня свою фантазию, отпустите ее для того, чтобы создать новую, пока воображаемую реальность, но вам нужно осознать, чего же вы действительно хотите. Поэтому погружайтесь в подсознание и извлеките из него все, что там скрывали.

Лев

Накопилось немало работы, как своей, так и чужой, которую на вас навесили. Так что нагрузки сегодня могут быть значительными, а это значит, что следует научиться правильно их распределять и разграничивать периодами хоть короткого, но все же отдыха.

Дева

Создается впечатление, что вас сегодня все игнорируют, а у вас были такие планы, что касалось привлечения разных людей к своим идеям и проектам. Но вам отказывают, игнорируют, избегают, и это признак того, что ваши планы и идеи другим не очень интересны.

Весы

Вас ждут безумные скорости, вы не успеваете ничего осознать, как пейзаж снова меняется, попадаются интересные люди, поступают невероятные предложения, и вы вечером оказываетесь там, где и не собирались быть.

Скорпион

Засидевшись на одном месте, вы можете отправиться на поиски новых впечатлений, знаний, даже приключений, вы знакомитесь с новыми людьми, которые и приносят вам те самые новые эмоции и впечатления, в которых вы так нуждаетесь.

Стрелец

Жизнь сегодня будет казаться особенно чудесной. Возможно, из-за приятных моментов, связанных с вашими близкими или с прекрасными мгновениями общения с коллегами, которые проявляют к вам особую привязанность.

Козерог

Особого внимания и более тщательного отношения требует здоровья. Возможно, именно сейчас вы захотите испытать какую-нибудь новую диету, начнете тренировку, курс лечебных или профилактических мероприятий.

Водолей

Захочется почувствовать тот самый дух авантюризма, отправиться навстречу приключениям, не оглядываться ни на какие условности и постоянно нарушать чужие установки и правила. Словом, будете смелыми и даже безрассудными.

Рыбы

Большая вероятность забыть сегодня дома что-то важное или потерять ключи, документы, карточки, из-за чего чувствуете себя не очень хррошо. Поэтому лучше сейчас быть очень внимательными и трижды проверять на наличие все важные вещи или документы.

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