Всплывут скелеты в шкафу: гороскоп Таро для всех знаков до конца недели

Впереди выходные и очень хочется не упустить их. Помочь в этом могут подсказки звезд и карт Таро.

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Эксперты сделали прогноз для всех знаков на основе одной ключевой карты. Узнайте, что предсказывают вам Таро. А также об общем прогнозе на основе главной карты уик-энда.

Общая карта – Пятерка пентаклей

У всех нас есть свои печальные истории и старые раны. И прошлое вот-вот ворвется эхом в наше настоящее. Грустить, вспоминать и проливать слезы – это нормально и естественно. Прошлое не всегда легко отпускает. Признайте свои чувства и взгляните на прошедшие события с новой точки зрения. Но не зацикливайтесь на этом. Изучите свой урок и двигайтесь дальше.

Овен – Двойка мечей

Займитесь, наконец, нерешенными проблемами, которые вы откладывали или не доводили до конца. Они не рассосутся сами по себе, ваше участие просто необходимо. Не медлите и не откладывайте. Начинайте действовать прямо сейчас.

Телец – Двойка кубков

Сосредоточьтесь на наиболее значимых для вас отношениях. Будь то романтический партнер, член семьи или близкий друг, проявите открытость, честность, поддержку и мотивацию. Подарите своему важному человеку как можно больше времени. И ваши отношения станут более здоровыми, взаимовыгодными, позитивными и устремленными в будущее. Вы нужны друг другу, так что будьте вместе.

Близнецы – Рыцарь мечей

Вы находитесь на пике своей энергии, воспользуйтесь ею, чтобы продвигаться вперед, несмотря на сопротивление и неоднозначность. Определите область, в которой у вас наблюдается самый большой застой и разберитесь в ней. Упрощайте сложные ситуации, подталкивайте людей к выбору, выбирайте свой путь. Как вы это сделаете, так дела дальше и пойдут.

Рак – Туз мечей

Истина – главный для вас приоритет сейчас. Вам нужна полная честность, прозрачность и более глубокое понимание того, что происходит вокруг вас. Разговаривайте с людьми, от которых зависят события вашей жизни и берите достаточные паузы, чтобы обдумать сказанное. Вместе с тем не бойтесь задавать сложные вопросы и выражать свои чувства. Но не реагируйте импульсивно – проявляйте спокойствие и эмпатию. Работайте над пониманием с другими.

Лев – Любовники

Вас ждут дни, полные драмы, которую вы так любите. Искушение, противоречивые чувства, выбор между умом и сердцем, новые увлечения, возрождение старого пламени – все это бурлит вокруг вас. Если хотите, чтобы все сложилось наилучшим образом, держите голову на плечах. Думайте о последствиях своих действий и действуйте осторожно. Обратите внимание на свои истинные чувства и руководствуйтесь именно ими. Не разжигайте драму просто ради драмы.

Дева – Семерка мечей

Вы должны понимать, что не все так же честны и правильны, как вы. Не все действуют с чистой совестью или с мыслью о последствиях для других людей. Таро указывают, что в вашем окружении есть нечистые на руку люди. Держитесь от них на определенном расстоянии, проявляйте бдительность и осторожность. Пусть ищут себе следующую жертву.

Весы – Семерка пентаклей

Перед вами разворачиваются долгосрочные изменения, и это вас тревожит. А зря. Продолжайте развиваться и не оглядывайтесь на прошлое, хотя эмоционально это может быть очень непросто для вас. Что бы ни происходило с вами сейчас, на это есть уважительные причины. Так что смиритесь и примите новое начало.

Скорпион – Шестерка пентаклей

Приятно делать хорошие дела для других и видеть, как это ценят. Этим и займитесь. Поддерживайте людей, которым нужна помощь, делайте комплименты, делитесь советами, когда вас просят, и оказывайте услуги тем, кто этого заслуживает. Сейчас самое время подумать о своей карме. Все это вернется к вам в будущем.

Стрелец – Десятка кубков

Займитесь личной жизнью. Позвольте себе влюбиться или разжечь пламя существующих чувств по-новому. Ваша судьба готова продвинуть вас в романтическом смысле в верном направлении. Одиноким Стрельцам рекомендуется искать себе партнера среди водных знаков (Рак, Рыбы и Скорпион). Если же вы давно хотели пригласить кого-нибудь на свидание, сделайте это наконец.

Козерог – Повешенный

Скорее всего вы чувствуете себя так, словно находитесь в подвешенном состоянии. Но не напрягайтесь – просто отпустите ситуацию и разрешите, выражаясь фигурально, ветру качать вас самостоятельно. Посмотрите на свою ситуацию с разных перспектив. Попросите совета или взгляда со стороны. Ответ кроется в свежем ракурсе. Сложный период скоро закончится.

Водолей – Восьмерка мечей

Не возвращайтесь к старым привычкам и моделям поведения, о которых вы знаете, что они не работают. Знайте свои вредные привычки, избегайте их и изменяйте. Вы сейчас можете очень легко навредить себе, так что будьте осторожны. Имейте в виду, что не во всем ваш внутренний голос может быть прав. Делайте то, что вам лучше всего подходит, даже если это самый трудный вариант.

Рыбы – Королева мечей

Вам нужно полагаться на себя, на собственную самодостаточность. Доказав себе свои способности и силу, вы почувствуете себя непобедимым. Это поможет вам увидеть шанс всей вашей жизни, который представится вам уже очень скоро. Так что верьте в себя и свои силы.

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