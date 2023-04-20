Кому не повезет в мае: знаки зодиака, попавшие в черный список

Май будет непростым с точки зрения астрологии месяцем. Лунное затмение 5 мая и ретроградный Меркурий до 15 числа посеют сомнения и неразбериху в личных и профессиональных отношениях всех знаков зодиака. Однако представителям трех знаков придется сложнее всего.

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Астрологи рассказали о "черном списке" мая. Узнайте, есть ли вы среди тех, кому нужно проявлять осторожность.

Лев

Отложите в сторону свое желание конкурировать и начните активно сотрудничать с коллегами. К счастью, полностью полагаться на них не придется, однако и без их помощи не обойтись. Звезды советуют вам продолжать действовать с силой и решительностью, но цель состоит в том, чтобы превратить препятствия в полезный опыт для будущего. Не торопитесь в действиях и решениях, внимательно рассматривайте все возможные варианты и устанавливайте амбициозные, но продуманные цели. Ретроградность Меркурия даст вам возможность лучше понять происходящие изменения. Вы сможете выбрать себе самый лучший вариант новой карьеры, если достаточно все обдумаете. Благодаря вдумчивости и упорству вы сможете преодолеть все без реального вреда.

Дева

Вы будете не в лучшей физической форме – большинство времени вы будете чувствовать себя растерянно и утомленно из-за проблем. Сохраняйте бдительность, для вас существует высокий риск ошибок. Кроме того, некоторые завистливые коллеги или друзья могут доставить вам неприятности на работе. И это еще не все – вам придется принимать быстрые решения, которые могут быть неоправданно рискованными. Если вы позволите себе импульсивные покупки, до конца месяца можете столкнуться с финансовыми проблемами. Впрочем, если вы сможете посмотреть на события несколько отстраненно, вам удастся сосредоточиться на главном. На пользу вам пойдет поездка на отдых, которая обновит вашу энергию и даст заряд вдохновения. Не форсируйте события и все вернется в равновесие.

Водолей

Вас ждут финансовые проблемы. Вам будет трудно соблюдать сбалансированный бюджет, а поступления могут задерживаться. В течение мая вам придется отстаивать некоторые интересы, чтобы обрести гармонию в личной жизни. Также в этом месяце не следует пренебрегать профессиональными и партнерскими отношениями. Расширяйте свой круг общения, чтобы получить новые полезные для карьеры навыки. Но избегайте подписания важных документов или принятия больших решений. Также астрологи предполагают разлад в семейном кругу. В таком случае приложите усилия, чтобы возобновить диалог и залечить нанесенные раны, хотя это может оказаться довольно изнурительно. Экономьте свою энергию и проявляйте терпение.

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