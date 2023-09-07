Всплеск эмоций и новые ощущения: гороскоп для всех знаков до конца недели

Сентябрь будет весьма эмоциональным месяцем. Некоторые знаки могут открыть новые перспективы, получить внезапное повышение и найти новые источники дохода. Однако не стоит забывать, что начало осени ознаменуется ретроградами семи планет, так что астрологи советуют не слишком рисковать – все решения должны быть четко взвешены и тщательно обдуманы.

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В личной жизни также будут судьбоносные встречи и предложения. По словам астрологов, есть высокая вероятность того, что Тельцы и Девы наконец-то встретят любовь всей жизни.

Овен

Вы будете чувствовать напряжение и нехватку энергии для решительных действий. Это довольно эмоциональный период, ведь перед важными встречами и событиями вы будете испытывать только страх. Вы просто очень измотаны. Астрологи советуют взять тайм-аут, отдохнуть и выспаться, чтобы с новыми силами начать новую неделю.

Телец

В конце недели вы будете сомневаться буквально во всем. Это приведет к задержкам и трудностям в карьере. Однако не огорчайтесь, ведь в личной жизни вы наконец-то обретете покой и гармонию. Вероятно, вы встретите будущего партнера или еще сильнее влюбитесь во вторую половинку.

Близнецы

Вы запутались в любви. Вы любите всегда иметь план "б", однако не играйте с чувствами других. Если вы до сих пор не можете определиться, не используйте людей попустительства собственным амбициям или комплексам. Отпустите тех, к кому нет чувств. Сейчас лучше заняться карьерой и поиском предназначения в жизни.

Рак

Придется доказывать, что вы честны и достойны доверия. В искренности ваших слов будут сомневаться. Партнер может приревновать вас к кому-то, так что вероятны ссоры и споры. А вот на работе вам может повезти – сейчас подходящее время, чтобы поговорить о повышении.

Лев

Вы любите проявлять заботу и внимание к другим. Сейчас самое время помочь людям, оказавшимся в сложных ситуациях. Вы любите брать на себя ответственность, так что хорошо справитесь со всеми проблемами.

Дева

Вам могут предложить новый проект и высокую зарплату. Предложение может показаться очень привлекательным, однако не торопитесь – обдумайте все плюсы и минусы этой работы. Также вы, вероятно, сможете завоевать внимание представителя противоположного пола.

Весы

Вам придется проверять свою силу воли. Вероятно, придется отказаться от некоторых важных и любимых вещей. Это может показаться испытанием, но на самом деле принесет только пользу в долгосрочной перспективе.

Скорпион

Вам вдруг захочется перемен в жизни. Все произойдет спонтанно: вы проснетесь и вдруг почувствуете безудержное желание сделать ремонт, перекрасить стены, выбросить хлам или заняться генеральной уборкой. Однако не слишком напрягайтесь – сейчас вам нужно беречь здоровье. Друзья могут подготовить неожиданный подарок.

Стрелец

Вы полностью погрузитесь в обучение. Вы достаточно эрудированы во многих областях, однако для качественной работы вам не хватает систематизации знаний и практики. Вероятно, вы запишетесь на курсы или семинары по повышению квалификации.

Козерог

В вашей жизни сейчас достаточно активный период. Вы удивляетесь своей силе и выносливости. Помехи не останавливают вас, а только добавляют энергию и усиливают мотивацию. Вы вплотную приблизитесь к воплощению мечты.

Водолей

Вы почувствуете истощение и усталость. Вероятно, вы сейчас находитесь на стадии серьезного эмоционального выгорания. Помогут прогулки на свежем воздухе и "ленивые" дни в постели за просмотром сериала или чтением книги. Вам нужно найти новый источник вдохновения.

Рыбы

Вы рискуете утратить ценную дружбу. Своими наставлениями и желанием все контролировать можно оттолкнуть от себя близких людей. Эмоциональные качели возможны также в личной жизни. Прислушивайтесь к словам, желаниям и потребностям партнера.

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