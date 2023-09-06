Кому ждут разочарования: гороскоп до 12 сентября

В сентябре ретроградными в той или иной фазе будут семь планет. Это приведет к трудностям, задержкам и вызовам в жизни. Сейчас не лучше время рисковать, а все решения должны быть четко взвешены и продуманы.

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По словам астрологов, для некоторых знаков сентябрь принесет разочарование. Для Дев трудности станут первым шагом на пути к росту, а Стрельцы ощутят потребность в заботе и внимании.

Овен

Вам нужно отдохнуть, иначе есть риск эмоционального выгорания на работе. Здоровье должно быть основным приоритетом. Просто остановитесь и найдите время для перезагрузки и восстановления. После этого вы сможете с новыми силами двигаться вперед и находить новые возможности там, где вы их раньше не замечали.

Телец

Вы мечтаете о безопасности и стабильности, однако сейчас трудно быть уверенными в завтрашнем дне. На этой неделе вы, скорее всего, ощутите достаточно сильное внутреннее сопротивление изменениям. Есть ситуации, которые вы не можете изменить и контролировать – их нужно просто принять.

Близнецы

Вы прошли через многие испытания. Трудные времена позволят вам стать лучшей версией себя и приобрести новые ценности, которые вы готовы защищать. Вам следует с благодарностью реагировать на изменения в жизни. Уважайте себя и окружающих и создавайте оптимальные условия, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Рак

Звезды советуют не торопиться. Ориентируясь на свои импульсы, желания и возможности, вы можете добиться цели. Вам следует поверить в себя, но не пытаться получить все сразу. Некоторые изменения придут со временем. Замедлите темп и прислушивайтесь к интуиции.

Лев

На этой неделе нужно правильно расставить приоритеты. Придется делать важный выбор. Гордость и самоуверенность могут привести к проблемам на работе. Да, вам присущи лидерские качества и вы готовы вести за собой толпу, но иногда следует прислушиваться к советам других и учитывать мнение окружающих. В то же время важно не изменять своим ценностям.

Дева

Иногда проблемы и трудности являются толчком к величайшей эволюции и росту. На этой неделе важно, чтобы вы были достаточно эмоционально смелы, чтобы исследовать свои страхи и тревоги. Вероятно, измените свою точку зрения по некоторым вопросам и сможете воспринимать разные варианты и возможности. Не позволяйте перфекционизму воспрепятствовать принятию важного решения.

Весы

Не поддавайтесь тревогам. Старайтесь не слишком эмоционально реагировать на трудности. Вы можете чувствовать себя очень истощенными. Важно не забывать заботиться о себе – если ситуация влияет на ваше здоровье, следует обратиться к специалистам. Сделайте все возможное, чтобы понять свои чувства и справляться со стрессом здоровым способом.

Скорпион

Вы упрямы и настойчивы, но сила заключается не только в твердости, но и в сопереживании, щедрости и терпении. Произведите время с родными и друзьями. Позаботьтесь об эмоциях и потребностях партнера – но не забывайте заботиться и о собственном психическом здоровье.

Стрелец

Вам не хватает заботы и внимания. Постоянные переживания приведут к эмоциональному истощению. Попытайтесь обратиться за советом к друзьям или семье. В сентябре придется переоценить ценности и взять на себя ответственность за свои неудачи.

Козерог

Когда вы думаете о своем опыте в последние месяцы – хорошем и плохом, – важно осознать, чему вы действительно научились. Независимо от того, были у вас трудности или процветание, следует не забывать о том, что вам нужно развитие. Возможно, следует рискнуть, если вы застряли в рутине.

Водолей

Вам следует установить границы в общении. Некоторые люди могут негативно влиять на ваше эмоциональное состояние. Токсические отношения – это меньшее, что вам сейчас нужно. Научитесь говорить "нет" и не разрешайте вами манипулировать.

Рыбы

На этой неделе важно обрести внутреннее равновесие. Вам следует осознать, что для вас действительно важно, а что (даже если это важная часть вашей жизни или обязанностей) – нет. Поставьте на первое место отношения, проекты, деятельность и ценности, которые отражают ваши самые искренние приоритеты.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на сентябрь, где рассказывал, как ретроградный Юпитер повлияет на все знаки зодиака.

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