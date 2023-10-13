Всегда знают, что вы чувствуете: самые проницательные знаки зодиака

Пожалуй, у большинства людей есть друзья или знакомые, которые всегда чувствуют энергию других и знают, как поддержать в разных жизненных ситуациях. Хотя они не всегда могут определить точную причину вашего настроения, однако отлично анализируют ваше состояние.

Астрологи составили список самых проницательных знаков зодиака. Эти люди всегда найдут нужные слова в трудные минуты.

6 место – Козерог

Козероги известны своим трудолюбием и амбициозными целями, но это не значит, что они уделяют все время работе. Этот знак обладает мудростью, а глаза их улавливают все детали, которые большинство пропускают. Они не из тех людей, которые будут ходить и постоянно спрашивать, что случилось, но если Козероги почувствуют, что что-то не так, обязательно предложат помощь.

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5 место – Близнецы

Этот знак известен своим сопереживанием и это качество позволяет ему замечать то, что другие не видят. Вы не сможете соврать Близнецам, потому что они сразу почувствуют это. Такие люди не сразу показывают свои эмоции, а их любопытство приведет к тому, что они разоблачат все мотивы вашей лжи.

4 место – Весы

Весы – фантастические посредники по любым делам или спорам. Они могут внимательно слушать и давать полезные советы, могут успокоить в нужный момент и помочь найти выход из нестандартной ситуации. Весы способны рассмотреть даже мельчайшие детали и расшифровать невысказанные мысли.

3 место – Рак

Этот водный знак способен быстро распознать эмоциональное состояние семьи и друзей. Если они ощущают опасность, то сделают все, чтобы минимизировать риски для самых близких людей и самих себя. Раки используют все возможные средства, чтобы защитить и нейтрализовать угрозу.

2 место – Скорпион

Скорпионы известны своей страстью и проницательностью. Это люди, которые могут заглянуть в сердце и определить ваше эмоциональное состояние. Их планета, Плутон, дарит пристрастие к правде, поэтому они обладают невероятной способностью распознавать, что является настоящим, а что нет.

1 место – Рыбы

Нептун наделяет Рыб магической способностью понимать то, что не сказано и делает их лучшими друзьями и собеседниками на душевные темы. Их эмпатический характер и сильное эмоциональное состояние позволяют понять чувства и мотивы других. Рыбы умеют читать между строк, испытывая скрытые эмоции. Их поддержка, объятия и теплые слова наполнят приятными впечатлениями.

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