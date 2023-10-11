Новолуние в октябре принесет счастье трем знакам: обнадеживающий гороскоп

Уже 14 октября нас ждет не только солнечное затмение, но и новая Луна, которая всегда знаменует собой начало чего-то нового в жизни. И представителям трех знаков зодиака она принесет самую большую удачу.

Астрологи назвали этих счастливцев, для которых точно окончится темная полоса и начнется период бурного развития. Узнайте, не ожидает ли рост и процветание в ближайшие недели именно вас.

Лев

Обратите внимание на свои связи с другими людьми. Сейчас они готовы оказывать вам безграничную поддержку и помощь. Это хороший момент, чтобы не просто попросить опоры, но и погасить старые долги. Всё вместе принесет вам настоящую трансформацию. Но будьте готовы выйти из зоны комфорта. Ищите для себя спокойствие и умиротворение в неожиданных местах или нетипичных ситуациях. Помните, что вполне нормально эволюционировать в новую, лучшую версию себя. Поверьте, что изменения, происходящие в вашей жизни, в конечном счете приведут к вашей наибольшей выгоде.

Видео дня

Если вы избегали важного разговора в ваших отношениях, это новолуние даст вам необходимую смелость. Речь идет и о романтических отношениях, и о деловых. В то же время, сейчас в вас может проснуться интерес к исследованию новых возможностей и началу новых предприятий. Дайте себе время разобраться в сложных вопросах и приложить реальные усилия, чтобы глубже понять своего партнера. Ждите в скором времени неожиданных открытий и углубления отношений.

Стрелец

Ваша карьера находится на подъеме и дела обстоят гладко. Однако будьте готовы к непредвиденным событиям, которые могут на миг нарушить эту идиллию. Очень важно сохранять спокойствие и собранность перед неопределенностью. Держитесь своих стратегических планов и помните о конечной цели и ничто не сможет сбить вас с ног. Но постарайтесь избегать импульсивных трат. Однако будьте готовы к принятию быстрых деловых решений.

Взрывная энергия новолуния повлияет на вашу общественную жизнь и может принести значительные сдвиги в вашей личной сфере. Какой бы путь вы ни выбрали, помните, что ваша карьера должна доставлять удовольствие и соответствовать вашим настоящим способностям, а отношения – давать радость. Избегайте участия в начинаниях, которые кажутся неискренними из-за страха или неуверенности. Зато будьте готовы к большему риску и приключениям, участию в интересных проектах. Берите инициативу в свои руки. Начните с небольших шагов и двигайтесь в сторону значительных изменений. Оставайтесь верными себе.

Водолей

Тяжелая фаза вашей жизни позади, и этот новолуние окончательно знаменует это. Вы решительны и готовы к переменам, которые ждут вас в вашей профессиональной сфере и приближают к достижению ваших целей. Но не забывайте тщательно обдумывать каждый шаг. В планировании и управлении также нуждаются ваши финансы. Избегайте ненужных расходов, которые могут повредить вашему бюджету. Постарайтесь создать комплексный план затрат.

Новолуние также обещает открытие и динамические изменения в ваших отношениях. Приготовьтесь к появлению важной информации и неожиданным разговорам, усугубляющим ваши эмоции. Будьте открыты для решений, которые могут повлиять на ваши отношения. Отпустите контроль, и вы увидите, как все меняется к лучшему. Теперь хорошее время для творчества, удовольствия, радости и романтики. Помните: когда вы страстно ищете источники радости в своей жизни, Вселенная отвечает положительно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие положительные изменения ждут в октябре разные знаки зодиака.

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