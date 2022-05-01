Все старое и отжившее должно уйти: астролог рассказала, что принесет Украине коридор затмений

В субботу, 30 апреля, в 23:41 по киевскому времени произошло Солнечное затмение в Тельце и открыло за собой коридор затемнений. Он продлится до 16 мая и повлияет на мировую экономику и международные экономические отношения, но в целом его называют лучшим периодом для переосмысления жизни и ценностей.

Все старое и отжившее должно уйти, зато запущенные процессы будут развиваться по нарастанию до конца 2023 года. За это время в политической и финансовой системах многих стран, вероятно также Украины и РФ, произойдут изменения. Об этом в своем прогнозе на YouTube рассказала астролог Марина (Соколова) Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, солнечным затмением в Тельце руководит Венера. Поэтому в этот коридор затемнений акцентируются мировые процессы, поднимаются вопросы ресурсов на разных уровнях.

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"Весенний коридор затемнений отсечет все старое и ненужное, но это может сопровождаться болью и дискомфортом для большинства людей. Плутон как управляющий Скорпиона, отвечающий за трансформацию, вопросы жизни и смерти, власть и большие деньги, является обладателем подземного мира и, соответственно, всех земных богатств", – объяснила специалист.

Она добавила, что Лунное затмение 16 мая состоится в 07:11 по киевскому времени в Скорпионе и закроет этот коридор, однако его влияние будет длиться не менее полугода (до осеннего коридора затмений). Скади подчеркивает, что затмения всегда несут сложную энергетику, учитывая процессы трансформации, превращения, нейтрализации всего старого и бесперспективного.

"В такой период главное происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. Но уже через несколько дней после коридора все изменения становятся очевидными, запускается механизм кардинальных преобразований, который остановить невозможно. Могут начаться очищения в высших эшелонах власти разных стран, происходить громкие разоблачения, уничтожения важных улик, которые могли свидетельствовать о причастности к злостным преступлениям", – подчеркнула астролог, не вдаваясь в детали.

Она убеждена, что в мае этого года политический вектор развития начнет меняться во многих странах. Постепенно будут внедряться изменения в социальных и экономических программах отдельных государств, результаты которых будут заметны до конца 2022 года.

Тяжелым днем этого периода Скади называет 9 мая, которое является средней точкой между затемнениями. По ее мнению, в это непредсказуемое время может произойти что угодно и людям бесполезно искать в этом логику. Совершенно не обязательно, что фон этого дня будет отрицательным: возможен неожиданный поворот событий, счастливый случай, но и вероятность неприятностей также велика. Поскольку в этот день все переворачивается "с ног на голову" и наоборот.

Астролог добавила, что управляющий Лунным затмением в Скорпионе – планета Плутон – 30 апреля развернулся в ретроградное движение. Поэтому все, что было актуально по сей день, в большинстве случаев больше не будет иметь значения. Произойдет переоценка ценностей – материальных и духовных. Хотя день обещал быть сложным, связанным с потерями, но они непременно оправдаются уже скоро.

"Могут оказаться большие проблемы в управлении государственными финансами, а также попытки скрыть преступления, иногда ценой многочисленных жертв… Если же люди не хотят понимать очевидного и предпочитают отмалчиваться, оставаться в стороне от происходящего сейчас, особенно в Украине, то такое коллективное явление может стать плачевным для всего мира. Этот коридор затемнений заставит многих задуматься над происходящим сейчас. Может произойти трагедия, которая станет спусковым крючком в ряде опасных событий, но это привлечет внимание мировой элиты к реальным проблемам человечества", – пояснила Марина Скади.

Она отметила, что до 16 мая – лучшее время для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, раскрыть свои скрытые таланты и способности, определить пробелы в образовании, получить дополнительные знания. Особенно украинцам, которым сейчас очень тяжело, в том числе потому, что страна находится под покровительством Тельца.

"Влияние этого коридора затемнения может затянуться, поскольку с 10 мая до 3 июня период ретроградного Меркурия, в такой фазе движения планета замедляет все процессы. Но это лучшее время, чтобы избавиться от негатива, который не дает вам покоя, в частности, от токсических взаимоотношений, привязок, плохих привычек. По возможности, не начинайте ничего важного и не принимайте важных решений в мае 2022-го, уделите это время внутренней жизни, размышлениям, самопознанию", – подытожила астролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи отмечали, что война в Украине может продлиться до трех месяцев и будет везти в ней именно украинским Силам обороны. А для страны-агрессора РФ переломный момент уже наступил – ее гороскоп указывает на проигрыш в военных действиях.