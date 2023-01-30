Все победы за ними: какие три знака будут чувствовать себя самыми успешными всю неделю. Гороскоп

Астрологи прочат хорошие новости – следующие три месяца ретроградных планет не будет. Сезон Водолея сделает упор на социальное сотрудничество и будет способствовать воплощению в жизнь лучших планов.

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Кроме того, Луна в Близнецах будет гармонировать с Солнцем в Водолее 31 января, активизируя энергию общения, коммуникации и интеллекта. А связь Луны с Сатурном 1 февраля принесет стабильность и заземление. По словам астрологов, период с 30 января по 5 февраля будет особенно удачным для Овнов, Львов и Стрельцов.

Овен

Неделя для Овнов пройдет под знаком харизмы. Ваши стремления и идеи точно понравятся влиятельным людям.

Луна объединит свои силы с Марсом 30 января, после чего на следующий день состоится гармоничный тригон с Солнцем. Это хорошее время для общения, динамики и новых проектов. Наслаждайтесь признанием и наградами, которые вы собираетесь получить, потому что вас любят и вами восхищаются. Во время полной Луны 5 февраля вам захочется празднования, отдыха и самовыражения. Устройте себе праздник – вы это заслужили.

Лев

Львы захотят окружить себя семьей, друзьями и близкими людьми. Находясь среди положительной энергии, этот период станет еще более бодрым и вдохновляющим. Старайтесь получить от этой недели максимум – у вас все удастся.

На работе дни пройдут под знаком компромиссов и переговоров. Только смелости недостаточно, необходимо найти нужные слова, чтобы влиятельные люди заинтересовались вашими идеями.

Если вы хотите расслабиться или отдохнуть, дождитесь, пока луна войдет в знак Рака 1 февраля. Учитывая полнолуние в вашем знаке 5 февраля, готовьтесь праздновать свои победы. Вы будете в центре внимания.

Стрелец

Вы берете на себя инициативу и создаете жизнь, о которой всегда мечтали. В личном и деловом плане у вас будет множество возможностей.

Луна в Близнецах в начале недели придаст вам уверенность. Вы сможете донести свою точку зрения и убедить конкурентов в своей правоте.

Появятся возможности для трудоустройства – в этом могут помочь старые друзья и коллеги. Чем более открытыми вы будете в своей повседневной рутине, особенно 2 февраля, когда Луна гармонирует с Ураном, тем выше шансы, что вы максимизируете свой потенциал.

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