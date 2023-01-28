Встретят счастье в 2023 году: какой знак самый успешный по китайскому гороскопу

Самым успешным знаком зодиака по китайскому гороскопу называют Быка. Речь идет о людях, которые родились в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985 и 1997 годах.

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Об этом свидетельствует исследование знаков 849 известных личностей – политиков, артистов, музыкантов. 86 из них – Быки. И астрологи объяснили, почему их преследует успех.

Примерами людей, родившихся под этим знаком, являются бывший президент США Барак Обама, актеры Мерил Стрип и Энтони Хопкинс, премьер-министр Финляндии Санна Марин, режиссер Питер Джексон и предприниматель Уолт Дисней.

Примечательно, что Бык является самым сильным из всех 12 животных цикла. Это символ трудолюбия, силы, честности, приземленного упорства и богатства. В награду за эти качества он получает невероятный успех.

В 2023 году прогноз для Быков будет многообещающим. Поскольку ваш бизнес будет процветать, доходы будут естественным образом расти. В этом году одинокие представители знака Быка, вероятно, встретят вторую половинку. Людям-Быкам, у которых уже есть партнер, прогнозируют полную гармонию в отношениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, счастливыми в 2023 году будут также представители знака Свинья.

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