Время смелости для Раков и трансформации Скорпионов: гороскоп на 20 марта

Новые начинания требуются времени. И когда Солнце переходит в знак Овна и начинается астрологический год, всем нам нужно несколько дней, чтобы перестроить свою жизнь в новое русло. В среду Луна будет весь день находиться во Льве, что побуждает нас набраться терпения и проявить смелость.

Что это значит для каждого знака зодиака отдельно, рассказали астрологи. Читайте дальше, чтобы узнать свой личный прогноз.

Овен

Позвольте себе проявить творчество и выразить себя способами, требующими большого воображения. Сегодня день вашего астрологического рождения. Это идеальное время, чтобы переосмыслить себя. При отсутствии ретроградных планет и с Луной во Льве вы можете сосредоточиться на себе с большой решительностью.

Телец

Начните новый проект. Переход Солнца в знак Овна – лучшее время, чтобы отвлечь внимание неприятелей и направить свою энергию на то, что вы любите делать больше всего. Не придавайте слишком большого значения тому, что о вас думают другие. Вместо этого пусть ваша положительная энергия поможет вам оставаться на вершине ваших мечтаний.

Близнецы

Одной из сфер, которой вам следует начать уделять время и внимание, является здоровье и благополучие компании, членом которой вы являетесь. Вы можете помочь себе лучше понять подсказки о сильных сторонах вашей личности и слабых местах ваших отношений, читая книги или прослушивая подкасты. Изучайте человеческую природу и через нее себя.

Рак

Ставьте перед собой смелые цели. Будьте амбициозными. Благодаря своей решительности и амбициям вы найдете возможности, соответствующие вашим мечтам и целям. Вы заметите, что у вас все выходит, и это усилит ваше желание продолжать.

Лев

Проявляйте больше спонтанности. Будьте открыты к возможностям, которые могут появиться на вашем пути в карьере, жизни и любви. Вы никогда не знаете, чем такая открытость может помочь вам, пока не попробуете. Знакомьтесь с чем-то новым, что с расстояния кажется вам интересным и привлекательным, и вы увидите, как этот опыт обогатит вашу жизнь.

Дева

Практикуйте осознанность. Одна вещь, которое вы можете сделать для себя сейчас, это подключиться к своему внутреннему миру. Проводите время в одиночестве на природе или в своей комнате – там, где вам комфортно. Практикуйте медитацию и находите то, что приносит вам радость. Не позволяйте вашему прошлому или ошибкам определять ваше будущее.

Весы

Сражайтесь с трудностями в личной жизни. Пора сосредоточиться на укреплении ваших отношений. На этой неделе выделите время на ужин с близким человеком. Будьте тем, кто инициирует звонок. Отправьте открытку по почте или напишите короткое сообщение, чтобы кто-то важный для вас узнал, что вы о нем думаете.

Скорпион

Вы действительно можете быть хорошим лидером. Сейчас мощное время для вас. Вы можете научиться делать то, что действительно хотите и широко демонстрировать свои достижения. По возможности задавайте больше вопросов людям, выполняющим ту работу, которую вы хотели бы иметь в определенный момент. И скоро все может сильно измениться.

Стрелец

В душе вы независимый мыслитель. Поэтому для вас сейчас начинается очень важный период. Добивайтесь своих целей, работайте над этим. Составьте список дел и начните планировать, как вы будете отмечать каждый пройденный шаг, пока все не будет выполнено.

Козерог

Это прекрасное время, чтобы поговорить с влиятельными людьми о взаимовыгодных решениях, которые, как вы надеетесь, примут. Также сегодня отличный день для того, чтобы спланировать важные встречи с начальством и высказать личные пожелания по поводу будущего вашего дела.

Водолей

Узнайте что-нибудь новое о себе. Сейчас подходящий момент для написания проектов. Можно начинать новое творческое дело. Вдохновение ищите в биографиях выдающихся людей. Смотрите фильмы или программы, читайте биографические книги и получите подсказки для себя.

Рыбы

Займитесь чем-нибудь веселым. Это всегда приятно – потратить деньги на что-то расслабляющее, позволяющее отпустить мысли и облегчить свой разум. Если у вас есть свободное время, подумайте, как вы можете его использовать. Запланируйте веселую однодневную поездку с семьей или друзьями и сделайте много фотографий на память.

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